Melilla a battu l’Atlético B dans son fief (3-0)

16/05/2021 à 22:02 CEST

le Melilla a battu le Athlétisme lors de la dernière réunion tenue dans le Municipale Álvarez Claro, qui s’est terminé par un score de 3-0. le Melilla Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Poblense et avec une série de trois nuls d’affilée dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Athlétique B a récolté une égalité dans les deux sens contre le Villarrubia, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est retrouvée sous la direction de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Athlétisme classé sixième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour le Melilla, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale Álvarez Claro grâce à un objectif de Hernandez à 33 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un objectif de Fran Garcia quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe Melilla, qui s’est distanciée en établissant le 3-0 avec un but de Altimira à la limite de la fin, en 85, concluant le temps réglementaire avec un score final de 3-0.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Melilla (Pepe et Isma Aizpiri) et deux à Athlétisme (Forcen Oui chameau).

Avec ce résultat, le Melilla reste avec 36 points et le Athlétisme avec 26 points.

Le lendemain, l’équipe Melilla jouera à l’extérieur contre Las Rozas, Pendant ce temps, il Athlétique B cherchera la victoire dans son stade contre lui Villarrobledo.

Fiche techniqueMelilla:Léo Santos, Pepe, Sergio Parla, Álvaro, Isi, Juanca, Hernández, Fran García, Borja Díaz, Gutierrez et MarínAthlétique B:San Román, Álvaro, Marco Moreno, Fernando Medrano (Davo Fernández, min 60), Camus, Ismael (Marc Tenas, min 80), Serrano, Mario Soriano, Ricard (Calavera, min 60), Camello et Giuliano (Forcen , min. 60)Stade:Municipale Álvarez ClaroButs:Hernández (1-0, min.33), Fran García (2-0, min.50) et Altimira (3-0, min.85)