Melilla CD remporte trois points après avoir battu l’Atletico Porcuna 1-2

05/02/2021 à 16:09 CEST

le Melilla a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Atletico Porcuna ce dimanche dans le Stade municipal de San Benito. le Atletico Porcuna est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à Alhaurino. Du côté des visiteurs, le CD de Melilla a remporté dans leur stade 2-0 leur dernier match de la compétition contre le Union sportive de Maracena. Avec ce résultat, l’équipe Porcunian est troisième, tandis que le Melilla il est neuvième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la CD de Melilla, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Richard à 18 minutes. Encore une fois, l’équipe de Melilla a marqué, ce qui a augmenté les différences établissant le 0-2 grâce à un but de Braim à 20 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-2.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe Porcunense, qui s’est approchée du tableau de bord au moyen d’un but de Calvillo à la minute 80, concluant le duel avec un résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Atletico Porcuna a donné accès à Miguelito, Gérard port, Chiqui Oui Calvillo pour Diego Sanchez, Agus, Luisito Oui Denot, Pendant ce temps, il Melilla a donné accès à Pelu, Moha II Oui Ramon pour Glens, Ibra Oui Chibi.

L’arbitre a sanctionné dix joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Di Menno, Agus Oui Farfan, du Atletico Porcuna et sept à Francis, Ligio, Braim, Ibra, Eloy, Pelu Oui Gonzalez du Melilla.

Avec ce résultat, le Atletico Porcuna il lui reste 26 points et le Melilla il monte à 24 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Atletico Porcuna jouera contre lui Motril à la maison, tandis que le CD de Melilla affrontera dans sa querelle contre le Loja.

Fiche techniqueAtletico Porcuna:Molero, Burgos, Brian, Firdman, Rafa Castillo, Agus (Gerard Puerto, min.46), Farfan, Denot (Calvillo, min.77), Luisito (Chiqui, min.68), Diego Sánchez (Miguelito, min.46) et Jose ManuelCD Melilla:Jesús, Ibra (Moha Ii, min.77), Francis, Eloy, Roberto, Borjita, Ligio, Cañadas (Pelu, min.72), Braim, Ricardo et Chibi (Ramón, min.84)Stade:Stade municipal de San BenitoButs:Ricardo (0-1, min. 18), Braim (0-2, min. 20) et Calvillo (1-2, min. 80)