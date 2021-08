Melinda French Gates encourage son futur gendre aux Jeux olympiques alors qu’il participe à des sports équestres pour l’Égypte

Nayel Nassar et Jennifer Gates, fille aînée de Bill et Melinda French Gates. (Photo Instagram via @nayelnassar)

Melinda French Gates accorde une attention particulière aux Jeux olympiques de Tokyo cette semaine alors que son futur gendre représente l’Égypte dans les compétitions équestres.

French Gates a tweeté mardi à propos de Nayel Nassar, le fiancé d’elle et de la fille aînée de Bill Gates, Jennifer Gates. French Gates a déclaré qu’elle était fière du cavalier d’obstacles professionnel… et de son cheval, Igor.

J’aime toujours regarder les Jeux olympiques. Les #TokyoOlympics sont particulièrement spéciaux car je peux encourager mon futur gendre ! Nous sommes si fiers de toi, Nayel (et Igor) ! pic.twitter.com/tiGz5OMtnH – Melinda French Gates (@melindagates) 3 août 2021

Nassar, 30 ans, a participé à la finale du saut d’obstacles individuel cette semaine et a terminé 24e. Ben Maher de Grande-Bretagne a remporté la médaille d’or. Sur Instagram, Nassar a déclaré que ce n’était “pas notre journée”, mais il était satisfait de la façon dont lui et Igor se sentaient à l’aise sur “la plus grande piste de notre vie”. Il participera à la compétition par équipe plus tard cette semaine.

C’est la première fois que l’équipe équestre d’Égypte se qualifie pour les Jeux olympiques en 61 ans.

Né à Chicago en 1991, la biographie du site Web de Nassar dit qu’il a été élevé par des parents égyptiens au Koweït. Il a commencé à monter à cheval à cinq ans et a eu du succès dans des compétitions internationales.

Il est diplômé de l’Université de Stanford avec un diplôme en économie en 2013.

Gates, 25 ans, est également diplômée de Stanford, avec un diplôme en biologie humaine en 2018, et elle poursuit actuellement un diplôme en médecine de la Icahn School of Medicine au Mont Sinaï.

Gates et Nassar se sont fiancés en janvier 2020 lors de vacances au ski et son Instagram regorge d’images du couple et de leur amour commun pour les chevaux.

Gates est également un concurrent équestre et est le fondateur d’Evergate Stables, une écurie internationale de saut d’obstacles basée en Floride. Nassar roule pour l’équipe d’Evergate.