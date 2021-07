Melinda French Gates et MacKenzie Scott donnent 40 millions de dollars pour stimuler les groupes travaillant sur l’égalité des sexes

MacKenzie Scott, à gauche, et Melinda French Gates. (Photos via Bystander Revolution et la Fondation Gates)

Melinda French Gates et MacKenzie Scott partagent une partie de leur immense richesse avec des organisations qui veulent autonomiser d’autres femmes, annonçant jeudi qu’elles allouent 40 millions de dollars dans le cadre du défi Equality Can’t Wait.

Lancée en juin dernier, l’initiative philanthropique a reçu plus de 550 propositions et vise à améliorer l’égalité des sexes en accordant des subventions à des organisations ayant des idées pour étendre le pouvoir et l’influence des femmes aux États-Unis d’ici 2030.

La société d’investissement de French Gates, Pivotal Ventures, organise le Challenge, avec le soutien de Scott et de son mari Dan Jewett ainsi que de Charles et Lynn Schusterman Family Philanthropies.

« La réponse écrasante au Défi prouve qu’il ne manque pas d’idées transformationnelles sur la façon d’accélérer les progrès pour les femmes et les filles », a déclaré French Gates dans un communiqué de presse. « La prochaine étape consiste à s’assurer que ces idées qui changent la donne reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour se réaliser pleinement et améliorer la vie des gens. »

Les quatre lauréats sont : Bâtir l’égalité des femmes en renforçant l’infrastructure de soins (10 millions de dollars); Changer le visage de la technologie de l’Ada Developers Academy (10 millions de dollars); Accélération du projet de Girl Inc.: Accroître le pouvoir et l’influence des jeunes femmes (10 millions de dollars); et The Future is Indigenous Womxn (10 millions de dollars).

Ada Developers Academy, basée à Seattle, a déclaré que le financement permettra à l’organisation de se développer à travers le pays, en ajoutant des emplacements dans cinq nouvelles régions. Le camp d’entraînement de développement de logiciels sans frais de scolarité pour les femmes et les minorités sexuelles, de genre et raciales sous-représentées a été fondé en 2013 et a pour mission de diversifier l’industrie de la technologie.

Un financement supplémentaire de 8 millions de dollars a été réparti entre deux autres finalistes travaillant sur le renforcement du pouvoir économique et politique des femmes : FreeFrom’s A Call to Action: Holding Society Accountable for Intimate Partner Violence; et la formation des femmes de la prochaine génération d’IGNITE à assouplir leur pouvoir politique.

Scott, classé n ° 17 sur l’indice Bloomberg Billionaires, a une valeur nette de 64,1 milliards de dollars. L’ancienne épouse du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment fait don de 2,74 milliards de dollars à 286 organisations axées sur la promotion de l’équité, la réduction de la pauvreté et la promotion de l’éducation et des arts. Ses dépenses philanthropiques totales s’élèvent à plus de 8 milliards de dollars.

« Les lauréates sont des équipes solides qui travaillent en première ligne et au sein des communautés pour aider les femmes à renforcer leur pouvoir dans leur vie et leur carrière », a déclaré Scott dans un communiqué. « Et le meilleur de tous, ils ne sont pas seuls. Ce défi a reçu tant d’idées audacieuses pour activer de nouveaux leviers, lever les anciennes barrières et faire avancer l’égalité des genres. C’est excitant de voir toutes les façons dont les gens font une différence.

French Gates a une valeur nette de 3,3 milliards de dollars selon Forbes. L’équité entre les sexes et les problèmes des femmes ont été au centre de son travail et de ses dons à la Fondation Bill & Melinda Gates et à Pivotal Ventures.