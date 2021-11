Melinda French Gates sur «l’absurdité» de l’extrême richesse et ce qu’elle a appris sur le vrai don

Melinda French Gates. (Photo de Jason Bell)

Melinda French Gates a réaffirmé mardi matin son engagement envers le Giving Pledge, dans lequel les personnes les plus riches du monde s’engagent à donner (ou « redonner », selon les termes de l’engagement) la majorité de leur richesse.

French Gates a été l’une des créatrices de Giving Pledge en 2010, donc sa réaffirmation en tant que philanthrope individuelle après son divorce avec Bill Gates n’est pas une grande surprise. Mais dans un nouvel essai publié sur le site Giving Pledge, elle profite de l’occasion pour partager son point de vue et ses idées après plus de 20 ans de dons.

Voici un des passages qui ressort :

… Je reconnais l’absurdité qu’une telle richesse soit concentrée entre les mains d’une seule personne, et je crois que la seule chose responsable à faire avec une fortune de cette taille est de la donner – de manière aussi réfléchie et percutante que possible. Le but ultime de tout philanthrope devrait être de rendre obsolète le besoin de philanthropie.

Il est important de reconnaître que donner de l’argent dont votre famille n’aura jamais besoin n’est pas un acte particulièrement noble. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la véritable norme de générosité est établie par les personnes qui donnent même quand cela signifie renoncer. C’est pourquoi, dans le cadre de cet engagement, je m’engage à faire plus que rédiger des chèques. Je consacre également mon temps, mon énergie et mes efforts à lutter contre la pauvreté et à faire progresser l’égalité – pour les femmes et les filles et d’autres groupes marginalisés – aux États-Unis et dans le monde. Mes dons continueront de se concentrer sur les personnes pour lesquelles les obstacles à l’égalité sont les plus élevés.

Au cours des deux dernières décennies, j’ai vu qu’au mieux, la philanthropie joue un rôle unique dans le progrès en prenant des risques d’investissement que d’autres ne peuvent ou ne veulent pas pour explorer de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes. En même temps, j’ai également appris à quel point il est important de s’assurer que les personnes les plus proches de ces problèmes ont un rôle à jouer dans la conception de solutions.