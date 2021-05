Melinda Gates aurait consulté des avocats spécialisés en divorce depuis 2019

Les nouvelles: Melinda Gates travaille avec des avocats spécialisés en divorce depuis 2019, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. Bill et Melinda Gates ont annoncé la semaine dernière une décision de mettre fin à leur mariage après 27 ans.

Les détails: On ne sait toujours pas ce qui a causé la scission, mais WSJ et The Daily Beast ont rapporté comment Melinda Gates était préoccupée par le lien de son mari avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Le Daily Beast a rapporté la semaine dernière que Melinda Gates, une éminente défenseur des droits des femmes et des filles, était «furieuse» après sa rencontre avec Bill Epstein en 2013.

Lorsque des détails sont apparus sur les relations signalées entre Bill Gates et Epstein, un représentant de Gates a précédemment déclaré en 2019 que «tout compte rendu d’un partenariat commercial ou d’une relation personnelle» entre Gates et Epstein «n’est tout simplement pas vrai».

Autres friandises: Les Gates ont arrangé leur divorce tout au long de la pandémie, a noté le WSJ. Les avocats de Melinda Gates incluent Robert Stephan Cohen, qui a représenté Michael Bloomberg, Ivana Trump et d’autres. Les avocats de Bill Gates incluent Ronald Olson, qui a remplacé Mark Zuckerberg et a cofondé son cabinet avec le milliardaire Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway et copain du président du Berkshire, Warren Buffett – l’un des amis les plus proches de Bill Gates.