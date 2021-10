Melinda Gates et Jennifer Gates tout sourire avant le somptueux mariage du week-end

Melinda Gates et Jennifer Gates ont été aperçues en train de passer du temps ensemble avant le mariage très attendu à Westchester ce week-end.

Melinda, 57 ans, et Jennifer, 25 ans, ont quitté mercredi l’hôtel The Plaza à New York après avoir assisté à un déjeuner. Mère et fille étaient tout sourire.

Jennifer portait une robe en dentelle blanche associée à des talons nude et un sac à main blanc. Pendant ce temps, Melinda a opté pour un look tout rose. Elle portait une robe rose accessoirisée d’un châle rose assorti et de talons.

Jennifer est sur le point d’épouser Nayel Nassar, une cavalière professionnelle.

BILL GATES EST TOUT SOURIANT LORSQU’IL ARRIVE À NYC AVANT LE MARIAGE DE SA FILLE JENNIFER

Melinda Gates, Jennifer Gates (Splashnews.com)

Jennifer et Nassar vivent sur la côte est, selon un post Facebook partagé en février. Jennifer est candidate au doctorat à la faculté de médecine Icahn du mont Sinaï.

Jennifer a révélé qu’elle ne pensait pas qu’elle était assez intelligente pour aller à la faculté de médecine, mais a ensuite été convaincue par des mentors de l’Université de Stanford.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je suis profondément intéressée par l’étude des facteurs qui ont un impact sur la croissance et le développement des enfants, plus particulièrement les expériences négatives de l’enfance », a écrit Jennifer sur Facebook. « À long terme, j’espère également contribuer en donnant aux gens une compréhension claire de leurs conditions et circonstances, afin qu’ils se sentent soutenus par la médecine et la science. »

Le couple s’est rencontré sur le prestigieux circuit de saut d’obstacles et s’est fiancé en janvier 2020. À l’époque, Jennifer avait partagé la nouvelle sur Instagram, avec une photo d’eux deux en vacances au ski. « Nayel Nassar, tu es unique en ton genre », a-t-elle écrit.

« Absolument m’a fait perdre pied le week-end dernier, me surprenant dans l’endroit le plus significatif de l’une de nos nombreuses passions partagées. J’ai hâte de passer le reste de nos vies à apprendre, grandir, rire et aimer ensemble. Oui un million fois plus », a ajouté le diplômé de Stanford.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La célébration de l’amour survient cinq mois après Bill, 65 ans, et Melinda, 57 ans, a annoncé sa décision de divorcer. Ils ont été mariés pendant plus de 27 ans.

Julius Young de Fox News a contribué à ce rapport.