Melinda Gates s’assurera que ses trois enfants héritent chacun de plus de 10 millions de dollars each .

Bill Gates est l’un de ces milliardaires qui se réjouit de dire aux gens combien peu d’argent (relativement parlant) ses enfants hériteront. Gates dit depuis des années que ses trois enfants recevront probablement 10 millions de dollars chacun, même si je ne sais pas si cela fait partie de sa volonté ou s’il parle d’une sorte de fonds en fiducie. Bien que j’adorerais 10 millions de dollars, si mon père valait 130 milliards de dollars, je serais quelque peu offensé. En fin de compte, Melinda Gates est peut-être offensée au nom de ses enfants. C’est pourquoi certains juristes pensent qu’elle utilise le divorce pour négocier une meilleure entente financière pour leurs trois enfants adultes.

Peut-être que ces pauvres enfants de Gates reçoivent plus de 10 millions de dollars après tout. Les experts en divorce disent qu’il y a un indice dans le dossier de divorce à succès de Melinda Gates selon lequel elle envisage de changer l’héritage de ses trois enfants – après que son ex-mari, Bill Gates, a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne leur laissait que 10 millions de dollars chacun. Melinda a pris la décision très inhabituelle – selon les experts – de nommer les meilleurs avocats des fiducies et des successions comme ses représentants dans sa demande de divorce, ainsi que les aigles juridiques matrimoniaux coutumiers. Les avocats spécialisés en divorce Harriet Newman Cohen et Martha Cohen Stine soulignent que Melinda a «des avocats réputés en fiducie et en successions impliqués dans l’affaire» et qu’il est «très inhabituel que les noms des avocats des fiducies et des successions figurent sur un divorce. dépôt.” Le déménagement, a déclaré le duo à Page Six dans une interview, indique que Melinda a des projets potentiels pour sa famille qui diffèrent de ceux de Bill. Bill Gates a déclaré que ses enfants recevraient une partie «minuscule» de sa vaste richesse. D’une valeur de 130 milliards de dollars, le magnat de Microsoft prévoit de ne laisser que 10 millions de dollars à chacun de ses enfants – Jennifer, 25 ans, Rory, 21 ans et Phoebe, 18 ans. de l’argent n’est pas une faveur pour eux », et« Certaines personnes ne sont pas d’accord avec cela, mais Melinda et moi nous en sentons bien. » Newman Cohen a déclaré: «Bill Gates a fièrement annoncé au monde qu’il laissait 10 millions de dollars à chacun de ses trois enfants, et que le reste des milliards serait laissé à la charité … maintenant que Melinda a le contrôle – peut-être qu’elle voulait en laisser plus à ses enfants de plus de 10 millions de dollars chacun. Peut-être qu’elle n’était pas d’accord. Elle a ajouté que la fraction des fonds à laisser aux enfants «équivaut à déshériter les enfants… Nous voyons des divorces parce que la mère veut protéger les enfants. Elle peut être comme toutes les autres femmes… protégeant ses enfants. “

[From Page Six]

Peut-être que nous comprenons enfin pourquoi tout le monde dans la famille prend le «côté» de Melinda. Son côté laissera plus d’argent pour tout le monde. Je me mettrais aussi à ma mère si cela signifiait la différence entre un héritage de 10 millions de dollars et un héritage de 200 millions de dollars. En toute sincérité, je suis d’accord avec Bill Gates et d’autres riches a – trous que la vaste richesse héritée mène historiquement à plus de problèmes, et Bill est probablement (à juste titre) préoccupé par le fait que ses enfants ne deviendraient que des trous en attendant qu’il meure alors ils pourrait se battre pour sa succession. Cela étant dit, c’est impoli !! Il sera intéressant de voir combien Melinda obtient dans le divorce, et si elle crée une sorte de système de fonds fiduciaire / d’héritage différent pour leurs enfants.

