Univision Melissa Alemán a été éliminée de la NBL 2021.

Lors du troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, la Portoricaine Melissa Alemán a fait ses adieux à la compétition en devenant la première finaliste éliminée.

Le jury, composé de Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones et Giselle Blondet, a pris la décision d’éliminer Alemán de la compétition après avoir estimé qu’il était désavantagé avec Jaky Magaña, l’autre participant en danger d’élimination.

Dans une robe rouge électrisante et avec la personnalité enjouée qui la caractérise, la jeune portoricaine a défilé pour la dernière fois sur la scène de la NBL pour dire au revoir aux téléspectateurs d’Univision.

« Ce que je retiens de Nuestra Belleza Latina, ce sont deux grands amis, nommés Mia Dio et Jaky Magaña, celui qui ne triche pas. Je vous aime beaucoup les filles, des milliers de bisous. Je continuerai à les soutenir depuis chez moi avec mes deux chiens, mais nous vous verrons à Miami dans six semaines », a déclaré Melissa Alemán dans une vidéo d’adieu publiée sur l’Instagram de Nuestra Belleza Latina.

Lorsqu’on lui a demandé si elle enverrait un message d’adieu au reste des finalistes de la NBL 2021, Alemán a déclaré : « Au revoir Jaky et Mia, mais aussi Fabién qui m’a soutenu ainsi que Raishmar, je les aime beaucoup. Raishmar, n’abandonne pas. Peu importe ce qu’ils disent de vous, continuez. Fabien, je t’aime ».

Les commentaires des téléspectateurs n’ont pas attendu sur le réseau social d’Instagram : « Comme c’est bien qu’elle soit partie, elle n’avait rien de bon », « Elle doit être partie depuis longtemps, elle ne brille même pas comme les autres. Au sein du groupe, c’est la perte. Moitié-moitié. Alejandra Argudo aurait dû entrer et pas elle ”,“ Depuis que son visage était présenté, elle m’a montré de l’envie, du genre : ‘Mes chicharrones ne tonnent plus ici’. Je n’avais pas tort, pour quelque chose ils l’ont sortie « , » C’est bien qu’elle soit partie, parce qu’elle était une bavarde « , » Ça t’arrive pour avoir jeté de la haine sur les autres. «

Au milieu de la vague de critiques qu’elle a reçue pour son élimination dans Nuestra Belleza Latina 2021, Melissa Alemán s’est exprimée à travers un récent post sur Instagram pour remercier chacun des téléspectateurs qui la soutenaient lors de sa participation à la compétition.

Merci à tous pour l’amour et le soutien pendant la compétition. A tous ceux qui m’aiment et à ceux qui ne m’aiment pas, merci. Je suis toujours ici pour représenter mes frères de l’armée américaine et toutes ces personnes de la communauté LGBTQ. Mon message est plus grand que la couronne, nous sommes tous des humains. Rappelez-vous cela. Bisous et à très bientôt, mon beau peuple », a déclaré la jeune femme d’origine portoricaine.