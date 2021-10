Melissa Alemán a parlé de son élimination de la NBL

Univision Melissa Alemán a parlé de son retrait de Nuestra Belleza Latina

Le gala Nuestra Belleza Latina dimanche était plein d’émotions et d’intensité, mais pour Melissa Alemán, c’était le dernier de sa participation à la compétition Univision.

L’ancienne candidate portoricaine, qui avait élevé la voix dans l’émission en tant que représentante franche de la communauté LGBT, est malheureusement partie en voyant son rêve écourter.

Mais, avec la sincérité qui la caractérisait, en quittant la série, elle a sorti une sorte de « bombe fumigène » dans le concours, après avoir montré que la plupart de ses compagnons ne méritaient pas son affection et son admiration.

Melissa, quien se fue del programa tras estar amenazada junto a sus amigas Mia Dio y Jaky Magaña, lanzó duros dardos contra 7 de las concursantes del programa, sin siquiera mencionandolas, abogando a ignoraralas por completo, sin una sola palabra bonita ni buenas vibras para elles.

L’ancienne participante portoricaine a été interrogée lors de sa dernière interview formelle au sein de l’émission Univisión sur le meilleur que l’expérience d’être dans le concours lui ait laissé, et a déclaré qu’ils étaient sans aucun doute les vrais amis qu’elle avait réussi à faire.

« Ce que je retiens de Nuestra Belleza Latina, ce sont deux grands amis qui sont Mia Dio et Jaky Magaña, celui qui ne triche pas », a déclaré le jeune ex-militaire, dans ce qui semblait être une allusion très directe à son autre ex-réalité. partenaires. . « Je l’aime beaucoup. Je leur envoie des milliers de bisous et je continuerai à les soutenir depuis chez moi avec mes deux chiens… à dans six semaines ».

Mais ses fléchettes étaient plus tranchantes lorsqu’elle a été interrogée sur le message qu’elle envoyait au reste des concurrents et là, elle a montré une fois de plus que dans une main elle pouvait compter qui elle voulait vraiment.

« Au revoir Jacky et Mia. J’aime aussi beaucoup Fabien et Raishmar… Raishmar, n’abandonne pas. Ne vous souciez pas de ce qu’ils disent de vous : continuez », a ajouté le Portoricain.

Melissa a également partagé un message d’adieu via son compte Instagram, où en plus de dire qu’elle se sentait très fière de son séjour à Nuestra Belleza Latina, elle en a également profité pour demander à ses fans de soutenir ses quatre amis avec leurs votes.

Merci à tous pour l’amour et le soutien pendant la compétition. A tous ceux qui m’aiment et à ceux qui ne m’aiment pas, merci. Je suis toujours ici pour représenter mes frères de l’armée américaine et toutes ces personnes de la communauté LGBTQ », a déclaré Melissa. « Mon message est plus grand que la couronne, nous sommes tous des humains. Rappelez-vous cela. Bisous et à très bientôt mes belles personnes ».