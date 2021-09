Melissa Alemán de NBL 2021 : ce que vous devez savoir

Univision Melissa Alemán rêve de devenir la première reine ouvertement gay de Nuestra Belleza Latina.

Melissa Alemán est l’une des présélectionnées Notre Beauté Latine 2021.

Lors de son audition pour la douzième saison de l’émission de téléréalité, la portoricaine a présenté un segment d’actualités de divertissement dans lequel elle prétendait être une présentatrice d’Univision.

Après son audition pour Nuestra Belleza Latina, la juge Daniella Álvarez a applaudi le talent d’Alemán en tant qu’animatrice d’une émission de divertissement. De son côté, Adal Ramones a demandé au participant plus de spontanéité et de naturel pour les prochaines épreuves au sein de la compétition.

Jouer

Melissa Alemán, une ancienne militaire et membre de la communauté gay, cherche à être acceptée par son père. La Portoricaine de 31 ans a fait partie de l’armée américaine pendant huit ans et avec cette expérience, et en tant que membre de la communauté LGBT, elle veut créer un précédent dans la beauté de Nuestra Latin. De plus, Melissa Alemán a avoué que son père ne l’accepte pas parce qu’elle est homosexuelle. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/ Visitez le site officiel : NuestroBellezalatina.com… 2021-09-27T04 : 21 : 49Z

Lors de l’audition en personne, les juges de la production Univision ont donné à Melissa Alemán un vote de confiance pour continuer dans la prochaine phase du concours.

« Beau, je pense qu’il y a du bois, mais imprime quelque chose de plus naturel. Que vous restiez ou non, soyez plus naturel », a déclaré Adal Ramones à propos du talent d’Alemán.

Qui est Melissa Alemán ?

Melissa Alemán, une portoricaine de 31 ans, a servi dans l’armée américaine pendant 8 ans et est actuellement basée dans l’État du New Jersey.

Alemán rêve de devenir la première reine ouvertement gay de Nuestra Belleza Latina, comme elle l’a fait savoir lors de son audition au premier gala du concours télévisé Univision.

Votre famille n’accepte pas votre orientation sexuelle

Melissa Alemán a réussi à émouvoir les juges de la téléréalité en faisant savoir que sa famille n’accepte pas qu’elle soit lesbienne.

La participante a souligné que l’amour de ses parents est toujours présent en tout temps, mais qu’elle a ressenti l’indifférence de ses parents à ses préférences sexuelles.

« C’est difficile d’être lesbienne dans la communauté hispanique, c’est très difficile. Ma famille m’aime et m’adore, qui n’aime pas ses enfants ? Mais ils ne m’acceptent pas. Je pense que ça fait mal, je suis ici parce que je veux que cette conversation soit parlée, que les parents parlent avec leurs enfants, qu’ils soient acceptés et aimés », a déclaré le Portoricain devant les quatre juges de Nuestra Belleza Latina 2021.

Elle est fière d’avoir servi dans l’armée américaine

Dans une publication émouvante et sincère sur son profil Instagram, Melissa Alemán a déclaré qu’elle était fière des années où elle a servi dans l’armée américaine.

Alemán a également admis qu’elle ne suivait pas toujours les règles en tant que vétéran de l’armée, un comportement qui lui a valu à plusieurs reprises plus d’une réprimande de la part de ses supérieurs.

« Il semble que j’ai toujours eu des problèmes pendant que j’étais à l’intérieur. C’était bruyant (je le suis toujours) et je n’ai pas toujours suivi les règles. Il était un peu rebelle, mais je ne l’échangerais contre rien. Cela m’a transformé en la femme que je suis aujourd’hui. J’ai appris, j’ai grandi et maintenant je suis un fier vétéran de l’armée des États-Unis », a écrit la Portoricaine dans une publication qu’elle a faite en 2019 sur son profil sur le réseau social Instagram.

Avoir un amour profond pour les animaux de compagnie

Dans la biographie de son profil sur Instagram, Melissa Alemán a fait savoir avec une grande fierté qu’elle est la mère de deux chiots, qui s’appellent Bella et Kruze.

“Joyeux huitième anniversaire à mon doux ange, mon amour Bella. Tu apportes vraiment tellement de joie dans ma vie ! Je te souhaite encore de nombreuses années avec maman ! ” Aleman a écrit en 2018 dans une photo qu’il a téléchargée sur son compte officiel sur Instagram.