Melissa Benoist dit au revoir alors que CW Drama termine la production ⋆ .

C’est presque la fin de la série pour The CW’s Supergirl, qui a terminé la production de sa dernière saison ce week-end.

Melissa Benoist, qui joue Kara Danvers, alias Girl of Steel, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dire au revoir à la série.

“Merci pour ces 6 années incroyables – le casting qui est devenu une famille, tous ceux qui ont travaillé sur la série, vous tous qui nous avez regardé semaine après semaine ♥️♥️♥️”, a-t-elle partagé en un clin d’œil avec les co-stars Chyler Leigh et David Harewood .

“C’est un résumé de @supergirlcw.”

Harewood, qui joue J’onn J’onzz/Martian Manhunter, a également dit au revoir à la série :

Oh mon garçon, c’était dur. Il a tenu bon jusqu’à la fin, mais il n’y a pas de super-pouvoir qui puisse arrêter l’émotion brute. Un grand merci à tous les fans, pour tous les tweets et lettres, tous grandement appréciés.

La star a expliqué plus en détail sur Instagram.

« 6 années incroyables avec ces deux personnes incroyables. Quelle joie d’aller travailler avec eux », a-t-il ajouté.

“Merci à tous pour cette balade incroyable, j’ai adoré jouer à Martian Manhunter pour vous. Qui sait, peut-être que je me remettrai un jour.

La disparition de Supergirl a été annoncée en septembre 2020.

À cette époque, Benoist a déclaré: «Dire que ce fut un honneur de représenter ce personnage emblématique serait un euphémisme énorme. Voir l’impact incroyable que le spectacle a eu sur les jeunes filles du monde entier m’a toujours laissé humble et sans voix. “

Elle a eu cet impact sur moi aussi”, a expliqué la star.

« Elle m’a appris une force que je ne savais pas que j’avais, pour trouver de l’espoir dans les endroits les plus sombres, et que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Ce qu’elle représente nous pousse tous à être meilleurs. Elle a changé ma vie pour le mieux et je lui en suis éternellement reconnaissant.

«Je suis tellement excité que nous puissions planifier la conclusion de ce voyage incroyable, et j’ai hâte que vous voyiez ce que nous avons en réserve. Je promets que nous allons en faire une sacrée dernière saison.

Que pensez-vous de cette photo ?

Êtes-vous prêt à dire au revoir?

Frappez les commentaires.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Supergirl en ligne ici via TV Fanatic.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.