Et, étant loin de son mari Joe gorga était difficile en soi.

« Au fait, je suis dans ses DM, tout le monde ! » Mélissa a plaisanté. « J’ai le mot de passe, j’ai le code, je suis tout à fait là-dedans. Je vois tout, ma fille, alors garde la classe. Mais ils prendront parfois ma photo que j’ai postée et ils diront » trio ? ‘ à lui. »

Melissa a taquiné: « Cela vous donne juste la tranquillité d’esprit. Je ne peux jamais accuser. Il a le mot de passe de mon téléphone. Cela arrête beaucoup de disputes avec les couples. Je l’ai vu baisser, surtout avec les femmes au foyer. Je pense que nous c’est le couple le plus ancien ! »

Regardez l’interview complète ci-dessus pour en savoir plus sur les DM « porno » que Joe reçoit, et pourquoi les fans attendent Ultimate Girls Trip depuis « plus d’une décennie » !

The Real Housewives Ultimate Girls Trip sera présenté le jeudi 18 novembre sur Peacock.

