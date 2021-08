Melissa Joan Hart, actrice de Sabrina, ne respire pas à cause de la contagion

in

Melissa Joan Hart, actrice de Sabrina, ne respire pas la contagion | Instagram

L’actrice Melissa Joan Hart, qui est devenue populaire avec la série, “Sabrina : la sorcière adolescente“Il a révélé qu’il avait été testé positif et qu’avec sa famille, ils font maintenant face à certaines des complications, notamment des difficultés respiratoires !

Actuellement âgée de 40 ans et après une longue absence des écrans, Melissa Joan Hart continue d’être une référence pour de nombreux fans de la série, qui ont compris le message que l’interprète de “Sabrina“, a-t-il partagé depuis son compte Instagram.

Le personnage charismatique, qui apparaissait toujours en compagnie d’un chat noir parlant nommé “Salem“Il a raconté le cauchemar avec lequel il vit aujourd’hui après avoir été testé positif et a également envoyé une recommandation basée sur sa propre expérience.

Protégez vos familles, protégez vos enfants, ce n’est pas fini. J’espérais que c’était le cas, mais ce n’est pas le cas, alors restez vigilant et restez en sécurité, a-t-il averti.

La “Réalisateur“, Mélissa Joan Hart, Elle a également déclaré ressentir beaucoup de frustration d’avoir contracté la maladie alors qu’elle était même vaccinée.

Ce que vous vivrez sera sûrement très désagréable et j’espère qu’au moins avec les vaccins ce n’était pas comme ça, cependant, selon divers rapports, la variante Delta a entraîné un rebond plus important des infections qui, dans certains cas, compromettent plus la Santé.

L’aussi producteur et le chanteur décrit, ressent une grande pression sur p3ch0, il demande donc à tous ses followers de prendre des précautions extrêmes.

Mélissa Joan Hart, qui travaille également comme “créatrice de mode”, souligne que malgré toutes les mesures prises, l’utilisation de masques faciaux, etc., elle et sa famille ont été testées positives.

“Blâmez l’école de vos enfants”

De même, le natif de Smithtown New York, aujourd’hui mère de trois enfants, souligne qu’il met directement en cause les mesures prises par l’école des mineurs où « ils n’étaient plus tenus d’utiliser masque facial”.

Je suis vraiment en colère que mes enfants n’aient pas à porter de masques à l’école et je suis presque sûre que c’est de là que cela vient, a-t-elle avoué.

Il a également souligné qu’à un moment donné il a assoupli les mesures et pense que son pays a adopté la même attitude.

Je suis en colère, vraiment en colère, car nous avons essayé et pris des précautions et avons beaucoup coupé notre exposition, selon les mots de “l’Américain”.

Melissa Joan Hart, est devenue célèbre en jouant des rôles principaux dans d’autres émissions comme “Clarissa explique tout“,” Melissa & Joey “, mais sans aucun doute, leur trajectoire a été catapultée par la série de la célèbre “sorcière adolescente”.

En 2003, elle épouse le guitariste Mark Wilkerson en 2003 à Florence, en Italie, ils sont tous deux parents de Mason Walter Wilkerson, Braydon Wilkerson Har et Tucker Wilkerson.