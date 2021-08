Melissa Joan Hart partage une mise à jour après un diagnostic COVID révolutionnaire

in

Mélissa joan harc’est en voie de guérison.

Quelques jours après que l’actrice a partagé publiquement son diagnostic COVID révolutionnaire, la mère de trois enfants a donné aux fans une mise à jour sur son état.

“Je veux que vous sachiez que je vais tellement mieux”, a déclaré Hart dans une vidéo Instagram du 22 août après avoir remercié ceux qui l’ont enregistrée. “J’ai l’impression d’être probablement à 75%. Ma dernière vidéo, j’étais probablement [at] 20, 25 pour cent. “

Dans le dernier clip, Hart – qui partage des fils le maçon, quinze, Braydon, 13 et Tucker, 8 ans, avec mari Mark Wilkerson— A également fait le point sur la santé de sa famille. Bien que l’alun de Sabrina l’adolescente sorcière ait noté que cela a été une “semaine difficile” et qu’elle et son fils aîné, Mason, se sentent maintenant mieux.

Quant au reste de sa famille, Hart a partagé : “Tucker, mon petit, est positif, mais aucun symptôme, donc c’est bien. Jusqu’à présent, Brady [Braydon] est négatif – celui du milieu, et j’attends les résultats de Mark, qui ont été perdus par la poste. Donc, tous restant très isolés et séparés. Je voulais juste envoyer de l’amour à tout le monde.”