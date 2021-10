Melissa Joan Hart répond à toutes nos questions sur les sorcières de Sabrina

Sur sept saisons, Sabrina a eu la même équipe tout au long de la production. « Nous sommes devenus un groupe très soudé », a déclaré Melissa. De plus, travailler avec sa mère Paula en a fait une vraie famille sur le plateau. « Avec nous deux à la barre, nous avons en quelque sorte donné le ton pour une atmosphère familiale et amusante », a noté Melissa. « Les gens qui aiment faire le travail mais qui aiment s’amuser. »

Une majorité de l’équipage venait de Murder, She Wrote et a apporté une familiarité confortable à l’ensemble de Sabrina. « Ils savaient que cela allait les amener à la retraite, donc c’était juste une atmosphère joyeuse tout autour », a poursuivi Melissa. « Nous avons vraiment juste donné le ton, comme ‘La vie est trop courte. Nous n’allons pas laisser entrer des gens ici qui vont gâcher notre journée. Nous allons juste garder l’ego léger et faire le travail.' »

Ensemble, les acteurs et l’équipe ont parcouru le monde, de Rome à l’Australie en passant par la Floride. « Nous sommes même allés à Vegas pour une soirée de clôture », a déclaré Melissa. « Nous avons voyagé tout le temps ensemble le week-end pour les pauses. Nous allions faire du snowboard ensemble ou partir en voyage entre filles. Ce sont encore quelques-uns de mes meilleurs amis. C’était essentiellement mes années de collège, étalées sur sept ans. Nous étions vraiment C’était définitivement, définitivement comme une famille. »