‘Melissa’: Les Allman Brothers emmènent un vieil ami dans le Hot 100

Lorsque l’Allman Brothers Band a fait irruption dans le Billboard Hot 100 du 12 août 1972, ils nous ont présenté un vieil ami. Son nom était “Melissa”, une chanson qui trouvait déjà un large public dans le cadre de leur Mangez une pêche album de cette année-là. Souvent appelée à tort “Sweet Melissa”, il s’agissait d’une nouvelle version d’une composition importante de l’époque pré-ABB de Duane et Gregg Allman.

Le morceau joliment mélodique de Gregg a été enregistré pour la première fois en 1968 lorsque les frères faisaient partie du groupe de Jackson, en Floride, le 31 février. Cette interprétation, qui mettait également en vedette le futur batteur des Allmans Butch Trucks, n’a été publiée qu’après sa parution sur l’album Duane & Gregg Allman en 1972. C’est le premier enregistrement à présenter le jeu de guitare slide extrêmement évocateur de Duane.

Lorsque vous comparez cette lecture de “Melissa” à celle de Eat A Peach, produite par le grand Tom Dowd, vous pouvez entendre que la chanson a subi de subtils remaniements, y compris un léger changement de tonalité et l’ajout d’une guitare acoustique. Mais c’était, bien sûr, poignant pour des raisons tragiques.

Après la mort de Duane en 1971, Gregg a joué “Melissa” à ses funérailles. Puis, après que le manager Phil Walden ait racheté les droits d’une chanson que Gregg avait vendue après l’avoir écrite, l’ABB l’a enregistrée pour le nouvel album en l’honneur de Duane, avec Dickey Betts en tête.

“Melissa” était le troisième single de l’Allman Brothers Band à entrer dans les charts américains, après « Le réveil (l’amour est partout) » et “Ain’t Wastin’ Time No More.” Comme ces sorties, qui ont culminé respectivement aux numéros 92 et 77, ce n’était pas un élément majeur du classement. Après avoir fait ses débuts au n ° 90, il n’a passé qu’une semaine de plus sur l’enquête, au n ° 86.

Mais c’est une chanson qui est appréciée des passionnés des Allmans pour son élégance, son rôle dans l’évolution du son du groupe et son importance personnelle pour Duane et Gregg. L’inclusion récente de la piste dans une publicité pour téléphone portable et dans le film Brokeback Mountain de 2005 a contribué à garder “Melissa” dans nos esprits.

