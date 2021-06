Melissa Marty vainqueur saison 2 Nuestra Belleza Latina

. Melissa Marty a remporté la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina

Univision a parié depuis 2007 sur un nouveau format dans les programmes télévisés, avec le lancement de Nuestra Belleza Latina, une émission de téléréalité dans laquelle de jeunes Latinas des États-Unis concouraient pour un prix de plus de 200 000 dollars et un contrat pour travailler avec la chaîne hispanique .

Et en 2008, Alejandra Espinoza a couronné Melissa Marty vainqueur de la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina.

La danseuse de ballet, née à Porto Rico, a ravi dès le début le jury du spectacle, composé du tsar de beauté Osmel Sousa, de l’ancienne Miss Univers Lupita Jones et de l’acteur de feuilleton Julián Gil, grâce à la très haute niveau et la livraison qui ont montré dès le premier chapitre.

Les 5 meilleurs moments de Melissa Marty | Nuestra Belleza Latina 2008 #TBTFrancisca Lachapel se souvient avec vous des 5 moments les plus excitants lorsque Melissa Marty a remporté Nuestra Belleza Latina 2007. Découvrez ce #TBT. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina Suivez-nous… 30-10-2015T15 : 50 : 48Z

Osmel Sousa et Lupita Jones n’ont cessé de louer gala après gala l’excellente candidate qu’était Melissa, dont le triomphe n’a pas surpris les téléspectateurs, qui ont manifesté leur soutien à une écrasante majorité.

La deuxième place est revenue à la désormais épouse du chanteur Prince Royce, Emeraude Toubia, une autre des grandes favorites de la deuxième saison pour remporter la couronne.

Dayami Padrón, a été choisie à la troisième place, Zoila Ceballos, à la quatrième place, Leticia Castro a terminé cinquième et la colombienne Manuela Arbeláez a terminé d’intégrer le groupe des six finalistes.

Nuestra Belleza Latina 2008 Univision HD Natalia Rivera était la dernière éliminée mais dans la grande finale des 6 finalistes entre Dayami, Emeraude, Leticia, Manuela, Melissa ou Zoila, qui de ces 6 beautés remportera la couronne et les 200 000 $ et rappelez-vous que l’une de ces 6 beautés sera Nuestra Belleza Latina 2008 couronnée par Nuestra Belleza Latina 2007 Alejandra Espinoza !!!

Après son triomphe, Melissa Marty a travaillé avec Univisión et est devenue un modèle pour certains spectacles et clips vidéo, puis a déménagé à Los Angeles, où elle poursuit depuis une carrière d’animatrice de télévision et d’actrice.

Dans une interview avec People en español il y a plus de 2 ans, la gagnante de Nuestra Belleza Latina 2008 a révélé que gagner l’émission avait changé sa vie.

“Ganar Nuestra Belleza Latina fue la puerta que necesitaba para dar el primer paso y empezar a trabajar en lo que estudié, a desarrollarme como presentadora y como talento de televisión”, comentó la exreina de belleza a la citada publicación, donde describió su logro como une clé.

Melissa Marty à Access MaximoMelissa Marty à Access Maximo. Notre beauté latine. univision.com/content/content.jhtml?cid=1854712 forum.univision.com/t5/Nuestra-Belleza-Latina/bd-p/bellezalatina mypage.univision.com/melissamarty2010-05-23T12:54:46Z

« Cela vous ouvre la porte avec Univision. Maintenant, j’essaie de faire mon chemin en tant qu’actrice à Los Angeles. L’expérience acquise à Nuestra Belleza Latina, devant des caméras, en travaillant à la télévision, en interviewant des gens, vous donne une aisance [que] En tant qu’actrice ça te favorise beaucoup et que beaucoup de gens n’ont pas”, a ajouté la belle portoricaine.

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur la chose la plus difficile qu’elle ait vécue en participant à la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina, la Portoricaine a déclaré à People in Spanish avec une grande honnêteté qu’il s’agissait de rester concentré.

notre beauté latine finale 2008 (mais le téléphone et le bruit) notre beauté latine 2008 x première fois j’ai réussi à l’enregistrer pour mon ami et je ne pouvais pas dans le salon donc je suis allé dans la chambre et ils dormaient déjà ou pas et le téléphone sonne le plus mal (message important je reçois une info, il me semble que je pense qu’ils veulent supprimer ma vidéo. Les droits appartiennent à univision…

“Être capable de rester concentré et en compétition malgré tout est la chose la plus transcendantale pour exceller, c’est le plus gros obstacle”, a déclaré Melissa.