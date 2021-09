Melissa McCarthy aborde enfin le contrecoup du redémarrage de Ghostbusters ⋆ 10z viral

Cela fait cinq ans depuis le redémarrage de 2016 de chasseurs de fantômes sortir en salles. Le film a réinventé la série avec une distribution entièrement féminine et a suscité un contrecoup considérable – ainsi que de nombreux défenseurs – lors de sa sortie. Maintenant, l’une de ses stars s’ouvre enfin sur le drame entourant le film. Et avec la sortie imminente de Ghostbusters: Afterlife, ce mois-ci est le moment idéal pour réfléchir à l’histoire de la franchise et à son avenir.

Dans un Yahoo! Interview de divertissement, Melissa McCarthy a abordé une grande partie de la haine générée par le film, affirmant qu’elle ne comprend pas le besoin des gens de dicter la façon dont une histoire peut être racontée. McCarthy a joué le Dr Abigail Yates dans le film, aux côtés des co-stars Kristen Wiig, Leslie Jones et Kate McKinnon. Les stars ont fait l’objet de réactions sexistes lors de la sortie du film, notamment d’abus raciaux dans les médias sociaux ciblant Jones, selon le Guardian.

Bien que tous les critiques n’aimaient pas les Ghostbusters 2016, il a tout de même recueilli un respectable 74% sur Rotten Tomatoes, ce qui le rend certifié frais à partir de près de 400 critiques. Le score d’audience, cependant, est révélateur, car il n’a recueilli que 49% sur plus de 100 000 critiques. Malgré les 229 millions de dollars bruts du film faisant plus que son budget de 144 millions de dollars, le film a également sous-performé au box-office. Des considérations de coûts de marketing ont fait que la barre du « seuil de rentabilité » a été fixée à 300 millions de dollars, selon The Hollywood Reporter.

Quoi que vous pensiez du film, McCarthy a déclaré qu’il était mal pour les gens de critiquer une histoire comme Ghostbusters réalisé par Paul Feig juste pour avoir une interprétation alternative d’une franchise populaire. Le film a notamment adopté un style comique d’improvisation nettement différent de celui de l’original de 1984.

“Il n’y a pas de fin aux histoires que nous pouvons raconter, et il y a tellement de redémarrages et de relances et d’interprétations différentes, et dire que l’une d’entre elles est fausse, je ne comprends tout simplement pas”, a déclaré McCarthy.





PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour zoomer

Le dégoût de McCarthy pour le vitriol qui a résulté de la sortie du film est compréhensible, puisque la plupart des gens vont au cinéma pour échapper à la morosité des réalités quotidiennes. Et il y a certainement des fans du film de 2016. Le talent de ses actrices principales est certainement évident, que vous aimiez ou non le style de narration.

“Je ne me bats pas pour voir qui peut être le plus négatif et le plus haineux”, a déclaré McCarthy. « Tout le monde devrait pouvoir raconter l’histoire qu’il veut raconter. Si vous ne voulez pas le voir, vous n’êtes pas obligé de le voir.

Quel que soit votre point de vue sur la comédie de 2016, les fans peuvent être assurés que la franchise elle-même compte toujours parmi les vivants. Le dernier volet, Ghostbusters: Afterlife, devrait sortir le 19 novembre 2021. Bien que le film évite la continuité du film de 2016, l’actrice Sigourney Weaver a indiqué que ce prochain film pourrait être une agréable surprise pour les fans. Nous n’aurons qu’à voir où le chasseurs de fantômes la franchise nous emmène ensuite.