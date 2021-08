Melissa McCarthy avait la meilleure raison de soutenir publiquement Mariska Hargitay de Law and Order après une blessure à la jambe

Melissa McCarthy a ensuite déclaré qu’elle avait fait son prochain pas assez rapidement, et a sauté dans la voiture, s’est rendue au Wienerschnitzel à Burbank, en Californie (que je ne peux que supposer est assez proche de chez elle), et a commencé à brandir sa pancarte alors qu’elle sauté sur le trottoir devant l’emplacement. Non seulement c’était une formidable démonstration de dévouement et d’amitié de McCarthy à Mariska Hargitay, mais elle a tout fait dans ce qui semble être une combinaison très confortable.

Je ne peux pas le dire avec certitude, mais la tenue de McCarthy aurait pu être un pyjama, et si c’est le cas, cela appelle plusieurs félicitations supplémentaires en ce qui me concerne. Ne portez jamais de vrais vêtements, sauf si vous y êtes obligé, les enfants.