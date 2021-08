Melissa McCarthy: Les Sussex sont «si doux et drôles, je les trouve juste très inspirants» .

La promotion de Hulu’s Nine Perfect Strangers s’intensifie. C’est la série basée sur le best-seller de Liane Moriarty, et la série met en vedette Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Regina Hall, Bobby Cannavale, Michael Shannon (!!), Luke Evans et plus encore. Melissa et Regina sont apparues sur Access Hollywood via Zoom pour une interview, et ne le sauriez-vous pas, Melissa a été interrogée sur son rôle dans la petite vidéo d’anniversaire de la duchesse de Sussex.

S’exprimant pour promouvoir son nouveau spectacle Hulu, 9 Perfect Strangers, la star de Demoiselle d’honneur a déclaré: ” Elle est [Meghan Markle] faire une chose si incroyable pour fêter ses 40 ans. J’adore le fait qu’elle dise : « Oh, que puis-je faire pour faire du bien et aider certaines personnes ? » Eh bien, c’est terriblement gentil. « Puis arrive Harry et il dit : « Je peux jongler »… Puis il se dit :« Est-ce que ça va être bizarre si je reste dehors et jongle ? » « Je me suis dit : « Bizarre d’une manière qui me fera regarder 5 millions de fois ! » Félicitant le couple d’avoir trouvé son indépendance par rapport à la famille royale, Melissa a poursuivi: “Ils étaient si gentils et drôles. Je les trouve juste très inspirants. Ils se taillent leur propre vie. Ils se taillent une vie pour leurs enfants. La façon dont elle veut célébrer ses 40 ans est d’aider et d’autonomiser d’autres femmes. Comment ne pas être derrière ça ? Ils ne se prennent pas trop au sérieux. Elle a dit de le faire de manière amusante et de voir si nous pouvons recruter plus de personnes pour aider plus de femmes à réintégrer le marché du travail… J’étais si heureuse d’en faire partie.

[From The Daily Mail]

Ouais, tout ça. C’était juste une belle vidéo pour soutenir un beau projet parce que Meghan croit qu’il faut transférer l’intérêt sur elle-même pour mettre en évidence des problèmes importants. Bien sûr, elle essaierait de faire quelque chose de gentil pour les autres le jour de son anniversaire. Et ce n’était pas du tout controversé, malgré les tentatives des médias britanniques de dépeindre le projet 40X40 comme étant mauvais ou impopulaire ou que les gens ne le soutenaient pas. La seule chose surprenante à ce sujet était le nombre de “célébrités” qui se sont immédiatement inscrites au projet de Meghan, appelant souvent Meghan leur “amie”. Au contraire, cela montre simplement que Meghan et Harry ont plus d’amis que les médias britanniques ne le savent.

Captures d’écran avec l’aimable autorisation d’Archewell.