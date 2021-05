Melissa McCarthy partage une note stimulante qu’elle a écrite elle-même en tant que jeune femme

Parlez d’autonomisation. Plutôt que de parler de vieux petits amis ou de drames du lycée, Melissa McCarthy a partagé une pléthore de messages inspirants, surmontés de son sens de l’humour caractéristique (bien sûr, une promenade de honte peut être la construction du personnage). Non seulement elle a encouragé son futur moi à «pour l’amour de Dieu, acheter les deux paires de chaussures» et «juste manger le foutu cookie !!», Melissa McCarthy s’est également concentrée sur les relations. Les anciens petits amis ne sont que de la poussière dans le vent, et en cas de doute, appelez maman (je peux personnellement garantir ce dernier).