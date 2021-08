Melissa McCarthy révèle ce que c’est vraiment de travailler avec Meghan Markle et le prince Harry

Melissa McCarthy n’a que de bonnes choses à dire sur Meghan Markle et le prince Harry. L’actrice s’est jetée sur la duchesse de Sussex lors d’une interview lorsqu’elle a parlé du 40e anniversaire de Markle qui vient d’avoir lieu le 4 août. McCarthy parlait de son film Nine Perfect Strangers lorsqu’elle a parlé de son apparition dans la vidéo du 40e anniversaire de Markle où elle a annoncé son initiative 40×40.

“[Meghan] a dit : « Faisons-le de manière amusante et voyons si nous pouvons mobiliser plus de gens pour aider plus de femmes à réintégrer le marché du travail », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : « Oui ! Quelle bonne idée.’ J’étais si heureuse d’en faire partie.” L’actrice a même évoqué le fait que le prince Harry, qui a fait une apparition rapide dans la vidéo, voulait montrer ses talents de jongleur et a demandé s’il serait d’accord s’il le faisait. McCarthy a été absolument stupéfait et a jailli de ses talents, l’encourageant à le faire.

“Il me dit : ‘Est-ce que ça va pas être bizarre si je reste dehors et jongle ?’ Je me suis dit : ‘C’est bizarre dans la façon dont ça va me faire regarder cinq millions de fois ?'”, a-t-elle expliqué. Alors que le monde a des opinions mitigées sur le couple royal après sa décision de se retirer de ses fonctions royales, le couple a eu beaucoup de gens dans leur coin au milieu du drame de la famille royale, y compris McCarthy. Le joueur de 50 ans n’avait que de bonnes choses à dire sur eux deux.

“Ils étaient si gentils et drôles. Je les trouve juste très inspirants”, a déclaré McCarthy. “Ils se taillent leur propre vie. Ils se taillent la vie pour leurs enfants.” Elle a noté à quel point le couple était “doux et drôle” tout au long du processus, disant à quel point ils étaient “inspirants” pour elle. “La façon dont elle veut célébrer ses 40 ans est d’aider et de responsabiliser d’autres femmes, comme, comment ne pas soutenir cela?” dit McCarthy. Malgré leur vie royale, McCarthy a commenté qu’ils ne se prenaient pas “trop ​​au sérieux” et a déclaré qu’elle était honorée d’en “faire partie”.

Les parents de deux enfants ont été fortement critiqués et fortement félicités pour leur décision de déménager aux États-Unis et de s’éloigner complètement de la vie royale. Bien qu’il semble qu’Harry ait toujours une querelle en cours avec son frère le prince William et son père le prince Charles, être si loin de chez lui donne potentiellement à la famille l’espace dont elle a besoin. Markle et Harry semblent profiter de leur vie dans le sud de la Californie alors qu’ils cherchent à fonder leur famille en Amérique.