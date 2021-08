Melissa Pastrana et Shirley Perelló du Honduras, siffleront une demi-finale à Tokyo 2020

Comme nous le savons, pendant la durée de l’enquête, l’économie rurale se portait un peu mieux que l’économie urbaine, après quelques bonnes moussons et récoltes. Les résultats de l’enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) pour la période comprise entre juillet 2019 et juin 2020 sont quelque peu déroutants dans la mesure où ils […] More