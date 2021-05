Melissa Rauch de Big Bang Theory a de bonnes nouvelles sur sa prochaine série télévisée

Certains des autres acteurs de The Big Bang Theory ont été très occupés depuis qu’ils ont dit au revoir à leurs personnages bien-aimés. Outre la série HBO Max de Kaley Cuoco, Jim Parsons s’est occupé des projets de Ryan Murphy sur Hollywood et The Boys in the Band. Il est également producteur exécutif de la nouvelle comédie de Fox, Call Me Kat, qui vient de la co-vedette de Big Bang Theory Mayim Bialik. Il y a aussi plusieurs autres projets du reste de la distribution, et l’avenir en verra probablement beaucoup plus venir. Mais d’abord, espérons que NBC rendra le bon jugement avec Night Court.

C’est juste un jeu d’attente maintenant pour voir si NBC donnera ou non à Night Court une commande de série complète, mais en attendant, toutes les autres versions télévisées du printemps 2021 devraient certainement donner au public quelque chose à regarder.