« Mellon Collie And The Infinite Sadness »: le chef-d’œuvre de Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins‘ deuxième sortie, rêve siamois, a négocié la percée commerciale des rockers de Chicago, mais a également montré qu’ils étaient allés bien au-delà des limites imposées par grunge. Cependant, alors que Siamese Dream était indéniablement un disque pivot, il faisait simplement allusion à ce que le groupe allait accomplir avec son troisième album épique, Mellon Collie And The Infinite Sadness.

Écoutez Mellon Collie And The Infinite Sadness sur Apple Music et Spotify.

En termes simples, Mellon Collie And The Infinite Sadness était le magnum opus de Billy Corgan et de sa compagnie. Vaste, ambitieux et glorieusement sanglant, son marathon de deux heures réparti sur deux CD (ou trois disques sur vinyle) et ses 28 chansons offraient une gamme vertigineuse de styles, du titre néo-classique au doux , folk opiacé de « Thirty-Three » et le punk hardcore écorcheur de cerveau de « Tales Of A Scorched Earth ».

Contrairement à la période qui a précédé Siamese Dream, où Corgan a ressenti une pression intense pour créer un disque qui assurerait la longévité de son groupe, la période pré-Mellon Collie… était une période de créativité exceptionnelle pour les Pumpkins. Les sessions d’album ont eu lieu à la suite d’une tournée de 13 mois très réussie en soutien à Siamese Dream, au cours de laquelle leur leader a commencé à stocker une multitude de nouveaux morceaux.

Avec tout le groupe en train d’apporter des idées et un gros lot de chansons non enregistrées prêtes à être réalisées, Corgan savait que le groupe avait les moyens de faire un disque important lorsqu’ils sont entrés en studio avec leurs nouveaux coproducteurs Flood (Depeche Mode, Ongles de neuf pouces) et Alan Moulder (U2, Ride, La chaîne Jésus et Marie).

« J’ai écrit quelque chose comme plus de 50 chansons et nous avons enregistré toute cette pile de trucs », se souvient Corgan pour Rolling Stone en 2012. « Flood voulait enregistrer Mellon Collie en [our rehearsal space] Pumpkinland à Chicago, il aimait la façon dont nous jouions là-bas et pensait que nous serions plus à l’aise. [Looking back] Mellon Collie est un album très sombre et la production est assez austère à certains endroits, mais il y a quelque chose dans l’obscurité de tout cela qui a vraiment résonné.

Le disque était en effet long sur l’angoisse et l’intensité, avec Corgan déclarant librement « Je suis amoureux de ma tristesse » sur le barattage « Zero », et les goûts de « XYU », « An Ode To No One » et le maelström downtuned de « Jellybelly » s’inscrivant parmi les rockers les plus féroces du canon du groupe. Cependant, il y avait aussi beaucoup de lumière pour faire lever l’ombre, la virtuosité et le dynamisme des Pumpkins se traduisant également par un matériel aussi diversifié que le dramatique «Tonight, Tonight» assisté par un orchestre, le tour de force prog-rock qui change de forme « . Porcelina Of The Vast Oceans” et le béatifique, Les garçons de la plagepop -esque de « Take Me Down ».

Même avec le rock alternatif à son apogée au milieu des années 90, Corgan a compris que Mellon Collie And The Infinite Sadness avait besoin d’une diffusion généralisée pour avoir un impact mondial, alors il s’est assuré que l’album comprenait également certains des singles les plus savoureux de son groupe. En effet, il a finalement légué un quatuor de succès importants, avec « Tonight, Tonight » et « Thirty-Three » après le premier single explosif, « Bullet With Butterfly Wings » dans le Top 40, et la pop angulaire de style new wave de » 1979 » atteignant le n ° 12 aux États-Unis – fournissant aux Pumpkins leur plus gros succès américain dans le processus.

Les performances des singles dans les charts, cependant, ont à peine préparé le groupe pour le décollage stratosphérique de l’album. Propulsé par la popularité de « Bullet With Butterfly Wings », Mellon Collie And The Infinite Sadness a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 après sa sortie le 23 octobre 1995 et est finalement devenu diamant, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires rien qu’en Amérique du Nord. L’album a également été salué par la critique (le magazine Time le surnommant avec précision « le travail le plus ambitieux et le plus accompli du groupe à ce jour ») et il a engendré sept nominations aux Grammy en 1996, avec « Bullet With Butterfly Wings » qui a valu au groupe le prix du meilleur disque cette année-là. Prix ​​de la performance rock.

Mellon Collie And The Infinite Sadness reste un point culminant dans le canon des Smashing Pumpkins. Contenant de nombreux morceaux inédits et faces B des sessions, la compilation The Airplane Flies High de 1996 a révélé à quel point le groupe avait ajouté du matériel au cours de sa remarquable folie de créativité, tandis que l’étendue de l’ambition de l’album conduit souvent les critiques à le comparer favorablement. à Les Beatles‘ repère « Album blanc ».

« Mellon Collie est bizarre dans la mesure où c’est une combinaison de nihilisme, de sentimentalité et d’espoir épique », a déclaré Billy Corgan à Rolling Stone.

« Nous avons fait quelque chose qui était plus sur la capture de l’air du temps, [rather] que de s’inquiéter de faire un disque parfait. je n’ai jamais ressenti [Mellon Collie] était parfait, mais je pense que c’est parfaitement imparfait.

Mellon Collie And The Infinite Sadness peut être acheté ici.