Mellow Man Ace: le parrain du hip-hop latin

En 1998, Big Punisher a dit: «Cela se passera forcément comme les Latins obtiennent le Platine.» Mais avant que Pun puisse atteindre la marque de platine avec la peine capitale, quelqu’un devait d’abord réclamer l’or, et le premier latino MC à obtenir cette distinction était Mellow Man Ace, un MC largement considéré comme le parrain du hip-hop latin.

Les Latinos ont été les pionniers et ont soutenu la culture hip-hop et la musique rap depuis ses débuts, mais ils n’ont pas toujours obtenu le respect qu’ils méritent à juste titre. Qu’il s’agisse d’écrivains graf pionniers comme JULIO 204 ou LEE; b-boys comme Jojo, Jimmy Lee, Spy et Crazy Legs; Des DJ comme Disco Wiz et Charlie Chase; ou des MC comme Rubie Dee, Prince Whipper Whip, Devastating Tito et PESO; la présence des Latinos dans le hip-hop et leurs apports sont indéniables.

Le premier groupe de rap latin qui rimait à la fois en anglais et en espagnol était The Mean Machine, dont “Disco Dream” de 1981 12 “est sorti sur Sugar Hill Records, suivi peu après par” Spanglish “de Spanish Fly & The Terrible Two sur Enjoy Records. Un jeune homme du nom d’Ulpiano Sergio Reyes écoutait: «En 1979, j’ai entendu« Rapper’s Delight », puis« The Breaks »de Kurtis Blow», explique l’homme qui est finalement devenu Mellow Man Ace. «Puis en 1981, j’ai entendu une chanson d’un groupe appelé Mean Machine.» Entendre des MC rimer dans son espagnol et son anglais natifs a fait toute l’impression, mais selon ses propres mots, «j’étais accro au premier film hip-hop. Style sauvage sortit de.”

Mellow Man Ace est venu aux États-Unis comme un enfant de Cuba et a grandi fan de rap et de culture hip-hop. Il écrivait déjà des comptines à l’âge de 15 ans. En 1985, il commença à rocker des soirées house et des danses au lycée en Californie, et se forge une réputation qui lui valut des performances à l’ASCAP et des vitrines organisées par la célèbre station de radio hip-hop de Los Angeles KDAY l’année suivante. Il a ensuite rejoint DVX avec son frère Sen, son ami B-Real et leur DJ Grandmixer Muggs avant de se lancer en solo en 1987. (Les autres membres du groupe allaient former Cypress Hill.)

Peu de temps après qu’Ace soit allé en solo, Muggs l’a invité à l’une de ses sessions studio avec le groupe 7A3. C’est ici qu’Ace a rencontré pour la première fois Mike Ross et Matt Dike, propriétaires de Délicieux disques vinyles et une équipe de production connue sous le nom de The Dust Brothers. «Ils ont vraiment ressenti mon style après leur avoir donné des coups de pied dans quelques bars. Cela les a amenés à m’inviter à revenir le lendemain. Finalement, ils m’ont proposé ma première offre », explique Ace.

Mellow Man Ace a sorti son premier single «Do This» en 1987. La face A présentait des rimes Mellow en anglais, et la face B ses rimes en espagnol, avec Muggs faisant les coupes. L’idée était de montrer à quel point Ace était agréable dans les deux langues, permettant aux auditeurs de comparer facilement les versions anglaise et espagnole. La chanson a eu un impact immédiat auprès des fans et Delicious Vinyl a organisé une émission sponsorisée à l’Université de San Diego où les comptines bilingues d’Ace ont impressionné Capitol Records A&R Kenny Ortiz.

Ace avait clairement le potentiel de faire le pont entre deux publics de rap et un possible appel croisé, ce qui a conduit Delicious Vinyl à lui proposer un contrat solo via Capitol. Le travail a commencé sur son premier album, Escape From Havana, avec une équipe talentueuse de producteurs, dont The Dust Brothers, Tony G des KDAY Mixmasters, Grandmixer Muggs, Johnny Rivers et Def Jef.

«Rhyme Fighter» a dirigé la sortie d’Escape From Havana en 1989, avec une annonce prometteuse «ce rappeur bilingue vous assommera avec son nouveau single et sa nouvelle vidéo» dans le numéro du 16 septembre 1989 de Billboard. Deux semaines plus tard, Escape From Havana a fait ses débuts au n ° 88 sur Top Black Albums, et “Rhyme Fighter” a fait son entrée dans le classement Hot Rap Singles au n ° 24 en octobre. L’album a régulièrement grimpé dans les charts alors que le single était de plus en plus diffusé à la radio, Yo! MTV Raps et le nouveau programme de BET Rap City.

«Rhyme Fighter» est resté 13 semaines dans le palmarès des Billboard Hot Rap Singles, alimenté par la face B – surnommée Spanish Fly Side – qui contenait la version espagnole de sa sortie Delicious Vinyl 1987 «Do This», désormais rebaptisée « Mas Pingon »et la chanson bilingue« En La Casa », sa collaboration avec Def Jef. La course initiale de Mellow Man Ace dans le classement des meilleurs albums noirs s’est terminée à 11 semaines consécutives le 9 décembre 1989.

Début mars 1990, le deuxième single d’Escape From Havana est sorti. “Mentirosa” a échantillonné un air classique de Santana et a raconté l’histoire, en espagnol et en anglais, d’un homme confronté à sa petite amie infidèle. La chanson est devenue populaire non seulement sur les charts Rap, mais elle est passée dans le Hot 100 le 12 mai 1990 au n ° 88. La semaine suivante, “Mentirosa” a commencé une tournée de 18 semaines sur le classement Hot Rap Singles.

Le 9 juin 1990, «Mentirosa» entre dans le Top 40 du Billboard Hot 100, une première pour un rappeur latino. Poussé par le succès du single, Escape From Havana est réintégré dans le classement des meilleurs albums noirs et a également commencé à grimper dans le classement des meilleurs albums pop. Le LP finirait par passer 29 semaines d’affilée sur le palmarès Top Black Albums, pour finalement chuter plus d’un an après sa sortie initiale.

«Mentirosa» a été certifié Or par la RIAA le 13 juillet 1990, et le lendemain, c’était le sixième single le plus vendu au pays. Le succès de la chanson a fait de Mellow Man Ace une source d’inspiration pour une nouvelle génération de MC latins, tout comme Mean Machine l’a fait pour lui près d’une décennie auparavant. Juste après que «Mentirosa» a commencé à exploser, par exemple, il a ouvert la voie à «La Raza» de Kid Frost pour devenir un hit crossover Hot 100 et se hisser dans le top 10 du classement Hot Rap Singles en septembre 1990.

Plusieurs autres MC et groupes latinos ont signé d’importants contrats de disques et ont fait du bruit les années suivantes, comme Powerule, Cypress Hill, ALT & The Lost Civilization, Lighter Shade Of Brown, Fat Joe, The Beatnuts, Kurious, Proper Dos, Funkdoobiest, Mesanjarz Of Funk, Tha Mexakinz, Main One, Art Of Origin et Jaz B. Latin entre autres. Lorsqu’on lui a demandé de réfléchir à sa place dans la culture, Mellow Man Ace a déclaré: «Je me sens très humble mais très fier d’avoir pu ajouter au hip-hop parce que cette culture m’a tellement donné en retour. Je serai toujours reconnaissant. » Def Jef ajoute: «Mel l’a énoncé de manière importante. Il est, sans aucun doute, un pionnier et a mérité sa place.

Cette pièce a été initialement publiée en septembre 2020. Nous la republions aujourd’hui pour célébrer l’anniversaire de Mellow Man Ace. L’article fait partie de Musique noire recadrée, une série éditoriale sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lorsque l’on considère la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes et les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des palmarès ou des succès immédiats. Cette série, qui centre les écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont l’histoire n’a pas été racontée dans le contexte approprié.