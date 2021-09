Mellusi propulse le n ° 18 du Wisconsin devant l’est du Michigan 37-7

in

Chez Mellusi a couru pour 144 verges et un touché, menant le n ° 18 du Wisconsin à une victoire de 37-7 sur l’Est du Michigan samedi soir.

Le Wisconsin (1-1, 0-1 Big Ten) a accumulé 352 verges au sol et a également dominé en défense contre Eastern Michigan (0-2), qui totalisait 92 verges en attaque. Les Eagles ont eu trois premiers essais.

Mellusi, un transfert de Clemson, est devenu le premier retour du Wisconsin à enregistrer des matchs consécutifs de 100 verges au sol lors de ses deux premiers matchs depuis Corey Clement en 2013.

Les Badgers, généralement connus pour leur course explosive, ont également eu des performances exceptionnelles d’Isaac Guerendo et Jalen Berger. Berger, qui a raté le premier match, a réussi 15 courses pour 62 verges et un touché.

Guerendo a atteint le bord et a couru 82 verges pour son premier touché en carrière, ce qui a porté l’avance du Wisconsin à 24-0 avec 4:40 à jouer en première mi-temps. Guerendo, un junior, a affiché le huitième plus long TD de l’histoire du programme.

Les Badgers ont excellé en défense, même si deux vétérans partants n’ont pas joué.

Sécurité John Torchio a fait son deuxième départ en carrière à la place du senior Collin Wilder, qui était absent. Alexander Smith a été inséré au poste de demi de coin en raison de l’absence de Faion Hicks, senior de cinquième année.

Mais les erreurs, comme celles de sa défaite 16-10 contre Penn State la semaine dernière, étaient toujours frustrantes pour le Wisconsin.

Les Badgers n’ont pas réussi à marquer à l’intérieur de la ligne des 10 verges des Eagles lors de leur première série. Mellusi a trébuché sur un transfert de Graham Mertz au premier essai, puis les Badgers n’ont pas marqué sur trois points à la suite de cette erreur.

Une pénalité de maintien sur le terrain par le receveur large du Wisconsin Danny Davis a annulé une passe de 36 verges au touché par l’ailier rapproché Clay Cundiff au premier quart.

Le seul point culminant de l’Est du Michigan a été un retour d’interception de 98 verges pour un touché au quatrième quart par le demi défensif de première année David Carter, qui a éliminé le quart-arrière de la réserve des Badgers, Chase Wolf. Le score était une première en carrière pour Carter.

Mertz est revenu dans le quatrième après l’interception de Wolf.

L’EMPORTER

Est du Michigan : Les Eagles doivent trouver de la stabilité en attaque, et cela commence par s’installer sur un quart partant. Le junior Preston Hutchinson et le senior Ben Bryant se partagent le temps au QB au Wisconsin. La paire a combiné pour 76 verges par la passe. Hutchinson a réussi trois courses pour 16 verges.

Wisconsin : Les receveurs des Badgers ont vu de l’action samedi. Kendric Pryor a mené les receveurs avec 54 verges, tandis que Davis en avait 30.

Le quart-arrière Graham Mertz a complété 14 des 17 passes pour 142 verges et aucune interception en plus de trois quarts.

QUELQUES BERGERS POUR BADGERS

Berger a reçu ses premiers clichés de la saison samedi. Berger, un étudiant de première année en chemise rouge n’a pas joué dans la défaite d’ouverture de la saison du Wisconsin contre Penn State.

Berger, un candidat de pré-saison Doak Walker, s’est précipité pour un sommet d’équipe de 301 verges en quatre matchs la saison dernière.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Le Wisconsin restera stable ou gagnera quelques places juste en dehors du top 15.

SUIVANT

Wisconsin : Départ la semaine prochaine avant un affrontement de grande envergure contre le n°8 Notre Dame le 25 septembre au Soldier Field de Chicago.

Eastern Michigan: Visites UMass samedi.