Melo et Dodig ont battu les joueurs de tennis Fognini et Sonego et seront en demi-finale du tournoi ATP 1000 à Indian Wells

18/10/2021

Le à 10h00 CEST

Le joueur brésilien Marcelo melo, numéro 21 de l’ATP et le joueur de tennis croate Ivan Dodig, le numéro 12 de l’ATP a rempli les prévisions en expirant dans une heure et quarante et une minutes en 6-3, 4-6 et 10-8 aux joueurs italiens Fabio Fognini et Lorenzo Sonego, numéro 114 de l’ATP et, numéro 168 de l’ATP respectivement en quarts de finale du tournoi ATP 1000 de Biens indiens. Après ce résultat, les joueurs de tennis obtiennent la place pour les demi-finales du tournoi ATP 1000 de Biens indiens.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, ont eu une efficacité de 78% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réalisé 75% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a également réussi à casser deux fois le service de ses rivaux, a obtenu une efficacité de 72%, a commis une double faute et a réussi à remporter 62% de ses points de service.

Lors des demi-finales Melo et Dodig affronteront les Slovaques Philippe Polasek et Jean pairs samedi prochain à partir de 4h40 heure espagnole sur la piste numéro 2.

Le tournoi ATP Indian Wells Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 32 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu du 8 au 16 octobre à Biens indiens.