Melo et Stefani restent en dehors des huitièmes de finale de l’US Open

le canadien Gabriela Dabrowski, numéro 11 de la WTA et joueuse néo-zélandaise Marcus Daniel, numéro 43 de l’ATP remporté en seizièmes de finale de l’US Open par 7-5, 6 (3) -7 (7) et 11-9 en une heure et quarante-deux minutes aux joueurs brésiliens Marcelo melo et Luisa Stefani, numéro 20 de l’ATP et numéro 17 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Dabrowski et Daniell, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs rivaux, ont eu une efficacité de 78% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 62% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser deux fois le service de ses adversaires, a obtenu 69% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 61% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Dabrowski et Daniell affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Kveta Peschke et Kévin Krawietz contre bélier Rajeev et Sania mirza.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 32 couples s’affrontent.