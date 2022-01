Melting Pot : Booker T et les MG cuisinent au gaz

Booker T & Les MG étaient des légendes de la soul en 1971, ayant créé de nombreux succès non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour de nombreux autres groupes de l’empire Stax. Mais tout n’était pas bien; La star du clavier Booker T Jones avait déménagé en Californie, marre de l’atmosphère et changé les pratiques de travail du label Memphis. Le guitariste de Supreme Steve Cropper a créé son propre studio. La soul changeait, avec une dominante funk et un ascendant Philadelphie, et la discothèque se cachait quelques années plus tard. Il y avait d’autres petits groupes avec quelque chose à dire dans la soul funky – parmi eux The Meters à la Nouvelle-Orléans, The Counts à Atlanta et SOUL de Detroit. Les MG ont dû s’adapter pour conserver leur statut. Au Melting Pot, enregistré à New York et sortis en janvier 1971, ils ont radicalement changé, conservant leur groove super serré mais se permettant de s’étirer. Il n’y avait pas de reprises, juste du funk et de la soul créés par eux-mêmes. Bon sang, ils avaient même l’air un peu durs et sérieux sur la manche. Les résultats étaient bluffants.

Écoutez Melting Pot sur Apple Music et Spotify.

La chanson titre a rendu leurs intentions explicites. Son rythme étouffant et cassant se transforme en funk pur et simple au moment où la mélodie d’orgue de Booker T commence, et plus de huit minutes mélangent une gamme de genres tout en conservant cette section rythmique lourde de danse. Organ-jazz, soul, le genre de groove western spaghetti que le groupe avait déjà livré sur la bande originale de Hang ‘Em High, rock sudiste… tout est dans cette déclaration. « Melting Pot » n’a pas été nommé par accident. L’air était assez gros pour provoquer plusieurs remakes, notamment par Boris Gardiner et Underground Vegetables, mais l’original est resté suprême.

« Back Home » sonne comme quelque chose que The Crusaders a pu livrer, et, consciemment ou non, c’est peut-être pourquoi il était ainsi intitulé, car « Way Back Home » était l’une des compositions les plus connues de ce groupe. Cependant, « Back Home » est excitant et rugueux, traversant la première minute avant de retomber dans une section blues, presque ivre avant de repartir haut et fort. C’est beaucoup moins restreint que tout ce que les croisés auraient pu livrer. « Chicken Pox » est une reconnaissance parfaite de The Meters, positive ou non, prenant le genre de groove qu’ils ont livré sur « Chicken Strut » et lui donnant une lourde infection. « Fuqawi » se pavane comme un chef amérindien chevauchant un étalon, fort et fier.

Quelle est la deuxième face de l’édition vinyle de Melting Pot s’ouvre sur une autre épopée de huit minutes, « Kinda Easy Like », qui rappelle le groove downbeat avec lequel le groupe est devenu célèbre – « Green Onions », « Hip Hug Her » et tout. Mais les voix scat donnent au morceau une sensation plus jazz qu’elles ne l’auraient fait au milieu des années 60, et la maîtrise de Booker des jeux de son instrument fournit une couleur subtile tout au long. Le bref « High Ride » ressemble à un instrument de style Bar-Kays du milieu des années 60, mais la guitare de Cropper offre une sensation country et les changements d’accords sont de la pure pop. « LA Jazz Song » rassemble deux thèmes : le rythme de « Melting Pot » et l’intro de « Hip Hug Her », avant que la voix ne revienne pour un grand refrain, avec Cropper sous une forme époustouflante. Al Jackson et Duck Dunn à la batterie et à la basse couvent dans les sections les plus calmes. Juste au moment où vous pensez avoir tout entendu, Steve Cropper joue au doigt sur le « Sunny Monday » de clôture, le genre de mélodie que vous pourriez attendre de Gordon Lightfoot avec une touche de « Classical Gas » de Mason Williams, Booker ajoutant un piano chaleureux avant la section rythmique a fait irruption à la recherche d’une fête. C’est de son temps, ambitieux, grand et radical… de Booker T & The MGs, les seigneurs de l’euphémisme. Vraiment.

Et c’était le cas pour Booker T & The MGs pour le moment. Un single léger est apparu plus tard cette année-là, « Jamaica, This Morning », qui a peu fait. La production et le génie de l’arrangement de Booker ont fait beaucoup pour faire de Bill Withers une star ; Les MG ont fait un album en 1973 sans leur ancien leader, et une réunion de 1975 s’est brutalement arrêtée lorsque le grand Al Jackson a été assassiné. Le groupe s’est réuni de temps en temps pour travailler sur divers projets au fil des ans. Mais dans Melting Pot, ils avaient fait une déclaration définitive ; cela faisait écho à tout ce qu’ils avaient fait, ajoutait quelques choses que personne ne savait qu’ils pouvaient faire et les rendait tout à fait contemporains – même aujourd’hui, près de cinq décennies plus tard, cela sonne toujours dans l’instant. Le Melting Pot est peut-être vieux, mais il prépare toujours la parfaite soul food.

Melting Pot peut être acheté ici.