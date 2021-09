Melvin Van Peebles, icône du cinéma noir, décédé à 89 ans

Le célèbre cinéaste Melvin Van Peebles, connu pour des films remarquables comme Baadasssss Song de Sweet Sweetback et Watermelon Man, est décédé mardi dans sa maison de Manhattan, rapporte Deadline. Il avait 89 ans. Le fils de Van Peebles, Mario, a confirmé la nouvelle dans un communiqué.

“Papa savait que les images noires comptent. Si une image vaut mille mots, que vaut un film ? Nous voulons être le succès que nous voyons, donc nous devons nous voir libres. La vraie libération ne signifiait pas imiter la mentalité du colonisateur . Cela signifiait apprécier le pouvoir, la beauté et l’interconnectivité de tout le monde », a déclaré Mario Van Peebles.

Janus Films et Criterion Collection ont également répondu à la nouvelle avec un hommage sur Twitter. « Au cours d’une carrière sans précédent, caractérisée par une innovation incessante, une curiosité sans bornes et une empathie spirituelle, Melvin Van Peebles a laissé une marque indélébile dans le paysage culturel international à travers ses films, ses romans, ses pièces de théâtre et sa musique. Son travail continue d’être essentiel et est célébré à le New York Film Festival ce week-end avec une projection du 50e anniversaire de son film phare Sweet Sweetback’s Baadasssss Song”, a tweeté la société.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès d’un géant du cinéma américain, Melvin Van Peebles, décédé hier soir, chez lui en famille, à l’âge de 89 ans. Au cours d’une carrière sans précédent, Van Peebles a marqué de manière indélébile le paysage culturel international. . Il nous manquera profondément. pic.twitter.com/HpciXXVoYo – Collection Criterion (@Criterion) 22 septembre 2021

Melvin Van Peebles est né le 21 août 1932 à Chicago. Il a commencé sa carrière en créant des courts métrages avant d’écrire et de réaliser des projets de longs métrages comme The Story of a Three-Day Pass en 1967. L’histoire suit l’histoire d’un GI noir qui est rétrogradé à cause de sa liaison avec un commis de magasin blanc à Paris. Le film suivant qu’il a choisi était Watermelon Man (1970). Basé sur un scénario d’Herman Raugher, le film raconte l’histoire d’un fanatique blanc qui se regarde un jour dans le miroir pour découvrir que sa pigmentation a changé.

Il est probablement le plus connu pour avoir écrit, réalisé, produit et joué dans son film de blaxploitation de 1971, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. Le film, qui a été choisi pour rejoindre le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès l’année dernière, se concentre sur un orphelin qui a été élevé dans une maison close. L’éducation lui apprend à se sauver de positions compromettantes et le prépare à affronter plus tard le racisme à Los Angeles.

La mort du cinéaste a été ressentie par de nombreuses personnes au sein de la communauté cinématographique. La réalisatrice Ava DuVernay a répondu à la nouvelle en partageant une citation de l’écrivain et réalisateur prolifique. “‘Vous ne devez pas vous laisser croire que vous ne pouvez pas. Faites ce que vous pouvez faire dans le cadre que vous avez. Et ne regardez pas à l’extérieur. Regardez à l’intérieur.’ l’artiste emblématique, cinéaste, acteur, dramaturge, romancier, compositeur et sage Melvin Van Peebles, qui est rentré chez lui à l’âge de 89 ans”, a-t-elle tweeté.