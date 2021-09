Melvin Van Peebles, réalisateur, décède à 89 ans – El Sol de México

in

Le scénariste et réalisateur américain Melvin Van Peebles, pionnier de la “Blaxploitation”, dont le film “Sweet Sweetback’s Baadasssss Song” a inspiré les jeunes générations de cinéastes noirs, est décédé à l’âge de 89 ans.

“Nous sommes attristés d’annoncer la mort d’un géant du cinéma américain, Melvin Van Peebles, décédé hier soir [la noche del martes al miércoles] à la maison avec sa famille, à 89 ans », a annoncé son fils, l’acteur Mario Van Peebles, et le distributeur The Criterion Collection dans un communiqué.

“Au cours d’une carrière unique, il a laissé une marque indélébile dans le paysage culturel mondial. Il nous manquera profondément”, ajoute le texte.

Avec son film “Sweet Sweetback’s Baadasssss Song” (1971), Melvin Van Peebles a inauguré l’ère de la “Blaxploitation”, un mouvement cinématographique qui a donné à la communauté noire une voix influente à Hollywood et a présenté de nouvelles images valorisantes de cette culture.

Melvin Van Peebles a inspiré de nombreux réalisateurs plus jeunes, comme Spike Lee ou Berry Jenkins.

“Sweet Sweetback’s Baadasssss Song” est un film à petit budget sur un homme qui joue dans des émissions pornographiques qui tue deux policiers racistes parce qu’un militant des Black Panthers a été battu.

“Je ne savais même pas que j’avais un héritage”, a-t-il déclaré au New York Times en 2010. “Je fais ce que j’ai envie de faire.”

“Onde de choc”

“Sweet Sweetback”, qu’il a écrit, réalisé et financé, et dans lequel il joue le rôle-titre, n’a été projeté que dans deux salles, mais il est devenu célèbre et a finalement rapporté 10 millions de dollars, devenant ainsi le long métrage indépendant le plus rentable de l’histoire. à l’époque, selon le Hollywood Reporter.

La Collection Criterion, qui distribue ses films, a célébré “un monument du cinéma noir américain indépendant, qui a envoyé une onde de choc à travers toute la culture”.

Les cassettes de la « blaxploitation » étaient généralement à petit budget et de mauvaise qualité, avec des intrigues centrées sur la drogue et les proxénètes, et les personnages féminins – souvent des prostituées – sortaient quelques secondes habillés.

De nombreux critiques du mouvement y voient une glorification du crime et une présentation de la perception blanche de l’Amérique noire, plutôt que la réalité, d’autant plus que si peu de réalisateurs, scénaristes et producteurs sont noirs.

“Papá sabía que la representación de los negros es importante. Si una imagen vale mil palabras, ¿cuánto vale una película? (…) Tenemos la necesidad de vernos ser libres”, dijo Mario Van Peebles en un comunicado anunciando al muerte de son père.

Né à Chicago en 1932, Melvin Van Peebles a obtenu un diplôme en littérature et a servi dans l’US Air Force, avant de travailler comme artiste, écrivain, réalisateur, musicien et romancier. Il a également étudié l’astronomie.

Son premier film, “L’histoire d’un laissez-passer de trois jours”, raconte l’histoire d’un soldat noir américain rétrogradé après avoir fraternisé avec une fille blanche en France.

Le film a attiré beaucoup d’attention à Hollywood et a été engagé par Columbia Pictures pour réaliser la satire raciale “Watermelon Man” de 1970, à propos d’un raciste blanc qui se transforme du jour au lendemain en homme noir.

En plus de son travail littéraire et cinématographique, Van Peebles a créé plusieurs pièces de théâtre à Broadway, dont la comédie musicale “Ain’t Supposed to Die a Natural Death”, qui lui a valu sept nominations aux Tony Awards.

“Je veux que les gens se sentent responsabilisés et passent aussi un bon moment”, a déclaré le réalisateur dans l’interview accordée au New York Times.