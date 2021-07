Melvyn Richardson, au nom du père

in

06/07/2021 à 06:30 CEST

À l’été 2000, l’extinction Portand San Antonio surpris avec la signature du très convoité Jackson Richardson (31 ans) et le Gaulois emmena la famille avec lui dans la capitale de la Navarre.

À l’âge de trois ans et demi, son fils Melvyn a changé l’Allemagne (son père a joué pour Grosswallstadt) pour Pampelune, où il a vécu jusqu’à ce que Jackson signe pour Chambéry en 2005 et finalement à l’âge de huit ans, il a pu s’installer pour la première fois dans son pays natal.

Ce qui est donc très clair, c’est que La trajectoire de Melvyn a été très marqué à tous les niveaux par la vie sportive de son père, qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et a remporté deux Coupes du monde avec la France.

Belle signature

A 24 ans, Melvyn Richardson est déjà “devenu indépendant” de son père sur le plan sportif et ce lundi, il est devenu la vedette des quatre prochains exercices du nouveau Barça qu’Antonio Carlos Ortega dirigera. D’ailleurs, il s’agit du dernier service rendu au club de David Barrufet injustement abusé.

Après avoir joué deux ans à Chambéry à ses débuts au plus haut niveau, l’arrière droit a signé pour Montpellier en 2017 et a collaboré au deuxième Champions des Gaules après avoir éliminé les Catalans au deuxième tour.

Richardson était l’une des figures de Montpellier

Dans le ‘MHB’, Richardson a mûri au point de devenir l’une des références du nouveau lot de l’équipe ‘bleu’ avec ses nouveaux coéquipiers Dika Mem et Ludovic Fàbregas ou Romain Lagarde et Nedim Remili. Le déjà joueur du Barça a remporté le bronze lors de la Coupe du monde 2019 avec la France.

Bien qu’il arrive en remplacement de Jure Dolenec et forme avec son compatriote Dika Mem la meilleure paire d’arrières latéraux gauchers au niveau du club, ses conditions pourraient lui permettre d’agir en tant que centre, une position qui est “touchée” après le retrait de Raúl Entrerríos après les Jeux et le départ controversé d’Aron Palmarsson pour Aalborg. Une autre option serait de “centrer” Timothey N’Guessan… mais ce sera déjà la décision d’Ortega.

Très heureux

Dans un castillan presque parfait, fruit de son enfance en Navarre, Melvyn Richardson était très satisfait. «Quand j’ai vu les joueurs du Barça à la télévision, je me suis dit que c’était le handball que je voulais jouer. Je suis très heureux de pouvoir vivre cette aventure & rdquor;, a déclaré l’un des “fixés” de Guillaume Gille pour les prochains Jeux de Tokyo.

Richardson avait hâte de jouer pour le Barça

“Pour moi, une nouvelle étape et une nouvelle expérience commence. Je suis jeune et j’ai besoin de vivre différentes choses. Si un club comme le Barça vous appelle, n’arrêtez pas de réfléchir, parce que tu veux jouer avec les meilleurs et gagner des titres”, a souligné le Marseillais.

Quant à ses compatriotes Mem, N’Guessan et Fàbregas, il a souligné que ils ont seulement dit “de bonnes choses sur le club et je suis très heureux de jouer avec eux et avec le reste des coéquipiers de cette grande équipe”.

Une carrière très précoce

Bien qu’il ait toujours été marqué par des comparaisons sportives absurdes avec son père Jackson, Melvyn Richardson est à 24 ans un joueur très mature qui fait partie de l’élite du handball depuis près d’une décennie.

Melvyn Richardson, défendu par Cédric Sorhaindo

En effet, en 2014, il a été proclamé champion d’Europe des moins de 18 ans après avoir battu l’Espagne d’Aleix Gómez en demi-finale (23-24) et la Hongrie en finale (33-30) avec trois buts à chaque match. L’année suivante, il remporte également l’or à la Coupe du monde U19. avec son nouveau coéquipier Dika Mem inscrivant cinq buts en finale contre la Slovénie de Blaz Janc (26-33).

En 2017, il a remporté le bronze aux championnats d’Europe juniors avec sa nouvelle partenaire Dika Mem après avoir chuté en demi-finale contre le Danemark qui a perdu la finale en prolongation contre l’Espagne et a battu l’Allemagne dans la lutte pour la troisième place (23-22).

Cette année-là, il a fait ses débuts en tant qu’international absolu et a déjà porté un maillot “bleu” avec lequel il a remporté le bronze au Championnat d’Europe 2019 et avec lequel il à Tokyo, il tentera d’imiter au moins l’argent que la France a conquis à Rio en 2016.