membre de l’auditoire de QT appelle les députés à gagner de l’argent dans un deuxième emploi – « Agir pour les électeurs » | Royaume-Uni | Nouvelles

Owen Paterson, 65 ans, a été reconnu la semaine dernière pour avoir commis une violation « flagrante » des règles de lobbying par le comité des normes interpartis, tout en recevant plus de 100 000 £ par an en tant que consultant rémunéré pour Randox et Lynn’s Country Foods.

La dernière accusation de sleaze des conservateurs a dominé l’ouverture de l’épisode de l’heure des questions d’hier soir à Eastleigh.

Hier soir, le député conservateur Paul Scully, 53 ans, la seule députée du Parti vert Caroline Lucas, 60 ans, la secrétaire du Labour’s Shadow au Commerce international Emily Thornberry, 61 ans, le journaliste du Telegraph Tim Stanley, 39 ans, et ancien PDG et militant Paul Polman, 65 ans.

Mais lors de la discussion de l’émission sur le scandale de sleaze de M. Paterson, un membre de l’auditoire de l’heure des questions a déclaré au panel qu’elle ne pensait pas que les députés devraient être en mesure d’occuper un deuxième emploi.

Elle a déclaré: « Je pense que les députés ne devraient s’occuper que de leurs problèmes de circonscription et ne pas assumer plusieurs rôles.

« En assumant plusieurs rôles, cela signifie que les problèmes au sein de leur circonscription sont un rôle à temps partiel, j’ai donc le temps de recevoir le paiement d’autres entreprises. »

Elle a ajouté: « Lorsque vous êtes élu dans ce rôle particulier pour votre circonscription, vous agissez pour eux et eux seuls, et personne d’autre. »

Tim Stanley du Telegraph a répondu à son intervention en lui demandant si cela s’appliquerait aux députés qui souhaitaient rejoindre les pompiers ou devenir médecin généraliste.

M. Stanley a déclaré: « Voulez-vous inclure des choses comme être pompier ou généraliste, car je pense que cela peut être une bonne chose que les députés fassent autre chose que d’être député. Cela leur donne une expérience qu’ils peuvent apporter à leur travail. «

La députée verte Caroline Lucas a répondu en soulignant qu’elle travaillait énormément d’heures et a suggéré que la demande de M. Stanley était absurde.

Ces commentaires interviennent après qu’Owen Paterson a annoncé qu’il avait démissionné de son poste de député du North Shropshire hier.

L’ancien secrétaire d’État d’Irlande du Nord a publié un communiqué confirmant sa démission.

La lettre soulignait également que si M. Paterson « restera un fonctionnaire », il le fera « en dehors du monde cruel de la politique ».

LIRE LA SUITE : BBC QT : les compagnies d’eau « faites des milliards de bénéfices » revendiquent une audience

BBC One diffusera l’épisode de la semaine prochaine à 22h35.