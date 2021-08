Membre de The Offspring hors du groupe pour ne pas être vacciné contre Covid – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La pandémie a sans aucun doute changé le schéma dans lequel de nombreuses personnes et de nombreuses industries opèrent désormais au jour le jour. Désormais, il est important d’avoir un certificat de vaccination pour pouvoir assister à divers événements ou y participer. Et dans le cadre de la polémique pour ou contre les vaccins contre le Covid-19, la plus récente appartient à Pete Parada, le batteur du groupe The Offspring, qui a décidé de se passer de la dose préventive.

La conséquence se traduit désormais par son renvoi de la scène. Apparemment, le groupe a décidé que cela signifiait un risque de permettre à Parada de les accompagner lors de la tournée convenue qu’ils ont à la porte. Le musicien a publié l’information avec une publication sur son compte Instagram personnel, dans laquelle il a expliqué ses raisons de ne pas se faire vacciner.

“Compte tenu de mes antécédents médicaux personnels et des effets secondaires de ces piqûres, mon médecin m’a conseillé de ne pas participer à ce tour”, a expliqué Parada. « J’ai contracté le virus il y a un an et ce n’était pas si mal pour moi, donc je suis sûr que je pourrais le gérer, mais je ne suis pas si mal de survivre à une autre série de syndrome de Guillain-Barré après le vaccin. Maladie que j’ai depuis que je suis enfant et qui a empiré tout au long de ma vie. Malheureusement pour moi et ma famille, cette fois les risques l’emportent sur les bénéfices. »

Guillain-Barré est un syndrome qui attaque directement le système immunitaire et les terminaisons nerveuses du corps. Bien qu’il ait été prouvé que le vaccin dans la plupart des cas n’affecte pas les personnes atteintes de ce problème, dans tous les cas, le batteur a pesé les risques et a décidé ce qui était probablement le mieux pour son cas particulier.

Sur sa séparation du travail avec le groupe, Parada n’a pas trop précisé. A vrai dire, on ne sait pas si cette séparation ne s’applique qu’au cas précis de la tournée, ou si elle signifie le départ définitif du groupe pour le musicien. Bien qu’il ait assuré qu’il n’avait aucune sorte de ressentiment contre ses collègues :

« Je n’ai aucun sentiment négatif contre le groupe. Ils ne font que ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même. Je souhaite à toute la famille Offspring tout le meilleur pour revenir à l’action. Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir voir ma communauté sur la route et je vais manquer plus que ce que je peux dire, me connecter avec les fans. »

En fin de compte, Parada a également appelé tous ceux qui ne peuvent pas non plus participer à la vaccination à savoir qu’ils ne sont pas seuls et en retard dans ce qu’il a appelé un “mandat de l’industrie”. Il a également dédié des mots d’encouragement à toutes les personnes qui ont été touchées d’une manière ou d’une autre par le passage et l’arrivée d’une pandémie qui est restée plus que nécessaire.

La progéniture covid

Il est bien connu que les grandes industries du divertissement ont désespérément cherché une voie à suivre. Et cela inclut de prendre des précautions extrêmes pour toutes les personnes impliquées dans le tournage de films, de séries ou de studios d’enregistrement de musique. Ce n’est qu’au début de la pandémie que de nombreuses productions ont dû s’arrêter en raison de petits foyers de contagion.

Alors que tout et tout le monde tentent de revenir à la normalité, de nombreux créatifs ont profité du confinement pour lâcher des petits projets et des idées qu’ils gardaient au placard. Justement le batteur de The Offspring en fait partie, puisqu’il promet de lancer un nouveau projet en tant que soliste où il sera accompagné de sa fille.

En fin de compte, il a prévenu que ses raisons de ne pas recevoir le vaccin sont médicales et que sa décision ne doit pas être prise en exemple pour que beaucoup d’autres décident de sauter les campagnes de vaccination. “Évitons la fâcheuse tendance à dominer les opinions, à déshumaniser et à faire taire l’autre”, a-t-il conclu.

Source : CinéPremière