membre du Congrès payé pour des relations sexuelles avec un mineur ⋆ .

Joel Greenberg, une figure centrale de l’enquête en cours sur le républicain de Floride Matt Gaetz, a écrit dans une lettre obtenue par The Daily Beast que lui et Gaetz avaient payé pour des relations sexuelles avec plusieurs femmes, dont une mineure âgée de 17 ans à l’époque. a été rédigé après que Greenberg ait demandé à Roger Stone, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, de l’aider à obtenir une grâce au cours des derniers mois du mandat de Trump, a rapporté le média. des autres filles, le membre du Congrès du 1er district du Congrès de Floride et moi-même », a écrit Greenberg dans la lettre en référence au mineur, selon The Daily Beast. fait à plusieurs de ces filles, y compris l’individu qui n’avait pas encore 18 ans. J’ai vu les actes se produire de première main et des transactions Venmo, Cash App ou d’autres paiements ont été effectués à ces filles au nom du membre du Congrès. CNN n’a pas vu la lettre et ne peut pas vérifier les détails de l’histoire de The Daily Beast.Dans les versions antérieures de la lettre obtenue par The Daily Beast, Greenberg affirme que lui et Gaetz ont eu des relations sexuelles avec un mineur qu’ils pensaient avoir 19 ans à l’époque. mais appris plus tard était mineur.

«Immédiatement, j’ai appelé le membre du Congrès et l’ai averti de rester à l’écart de cette personne et l’ai informé qu’elle était mineure», a écrit Greenberg, selon le média. “Il a été tout aussi choqué et troublé par cette révélation.” La nouvelle de la lettre ne manquera pas d’alimenter un nouvel examen minutieux de Gaetz, sur lequel le ministère de la Justice enquête sur des allégations de trafic sexuel et de prostitution. , «Le membre du Congrès Gaetz n’a jamais payé pour des relations sexuelles, ni n’a eu de relations sexuelles avec un jeune de 17 ans à l’âge adulte.

Politico a rapporté les menaces de M. Greenberg de porter de fausses accusations contre les autres, et bien que l’histoire de The Daily Beast contienne beaucoup d’aveux de M. Greenberg, elle n’ajoute rien de substantiel, et certainement aucune preuve pour les affirmations sauvages et fausses sur Rep Gaetz. En fait, l’histoire montre en quelque sorte comment le représentant Gaetz était depuis longtemps déconnecté de M. Greenberg et n’avait aucun intérêt à s’impliquer dans les affaires de M. Greenberg. »L’avocat de Greenberg a refusé de commenter CNN, citant un avocat-client Dans une série de messages échangés via l’application de messagerie cryptée Signal et obtenus par The Daily Beast, Greenberg a écrit à Stone: «Si je vous reçois 250 000 $ en Bitcoin, cela aiderait ou n’est-ce pas une question financière.» «Je comprends tout cela et je l’ai pris en considération », a répondu Stone, selon le point de vente. “J’en saurai plus dans les prochaines 24 heures. Je ne peux pas pousser trop fort à cause des absurdités entourant les pardons.” “J’espère que vous êtes prêt à me transférer 250 000 $ parce que je me sens confiant”, a écrit plus tard Stone à Greenberg.CNN Chris Cuomo a déclaré Jeudi soir, Stone lui a dit qu’il n’achetait pas ça, il n’a pas aidé, il n’a jamais pris d’argent de personne, il ne se souvient d’aucune lettre et il n’a jamais entendu parler de Greenberg impliquant Gaetz. Il a dit à Cuomo que les communications textuelles de The Daily Beast sont hors contexte et incomplètes, et qu’il n’a jamais essayé d’obtenir un pardon de Greenberg.Stone a déclaré au Daily Beast que Greenberg avait essayé de l’engager pour l’aider avec un pardon, mais il a nié avoir demandé une grâce. ou recevoir un paiement. Il a dit au média qu’il avait demandé à Greenberg de préparer «un document expliquant ses poursuites». CNN avait précédemment rapporté que Greenberg fournissait des informations aux enquêteurs depuis l’année dernière, y compris des informations sur les rencontres que lui et Gaetz avaient eues avec des femmes qui avaient reçu de l’argent ou des cadeaux en échange pour le sexe.

