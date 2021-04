Membre du Congrès sur la suspension de Trump: impossible de censurer

« Il ne peut pas être censuré! » et « c’est ainsi que commence le totalitarisme », déclare la députée républicaine de Floride María Elvira Salazar. Et c’est qu’après que Twitter et d’autres entreprises privées ont décidé de bloquer Donald Trump et d’autres politiciens, certains républicains accusent la censure aux États-Unis.Mais la vérité est que la Constitution indique très clairement que le gouvernement maintient la liberté d’opinion et d’expression . Cependant, les entreprises privées ont leurs propres règles dans lesquelles il est établi qu’elles peuvent bloquer la diffusion de fausses informations, d’appels à la violence ou de tout autre contenu.