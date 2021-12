Membres de gangs à l’origine d’une criminalité croissante motivée par la célébrité, statut : ancien membre de gangs

Armando Alvarez, membre d’un gang devenu spécialiste de l’intervention contre la violence, a disséqué le crime record qui sévit dans le pays samedi sur « Watters’ World ».

« Je ne dirais pas … ce sont les bénéfices les plus importants qui conduisent ces choses. Je pense que ça a toujours été la célébrité », a-t-il déclaré. « Ça a toujours été le cas. Tout le monde veut être plus grand que nature. … [E]tout le monde veut être au top. »

LES RÉSIDENTS DE DC DÉCLARENT APRÈS LA NUIT DE TIRAGES D’AIR : « CERTAINEMENT UNE AUGMENTATION DE LA VIOLENCE »

Être au sommet du monde criminel s’accompagne de récompenses, notamment de « belles voitures », des bijoux et un succès romantique, a déclaré Alvarez.

» … Je pense que l’humanité s’est efforcée [for a decadent lifestyle] depuis le… tout début », a-t-il poursuivi. « Quand Dieu a créé la Terre,… tout le monde se bat pour le pouvoir. Tout le monde s’efforce de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. »

L’ancien trafiquant de drogue a pointé du doigt des personnalités influentes dans les familles et les quartiers des criminels qui contribuent à leur vision myope d’une vie de criminel.

Les membres de gangs développent une « mentalité » alimentée par la criminalité de rue, a-t-il déclaré.

« Nos jeunes souffrent », a ajouté Alvarez. « Nos jeunes s’accrochent à des choses et courent après des choses qui… ils pensent juste être… la vie pour eux. »

« Autrefois, il y avait plus… une structure et… plus un code. Et maintenant, vous avez beaucoup de ces jeunes… dans leur propre quartier. … Et ce mec [who] … probablement – ​​peut-être – a commencé le gang ou [has] été impliqué dans le gang depuis très longtemps peut simplement être en train de sortir de prison. Et un de ces jeunes mecs… [who aren’t] vraiment connu là-bas va… aller le pop pour qu’ils puissent dire qu’ils sont le mec [who’s] au top maintenant. »

« Le respect de la [original gangsters], le respect de … ceux qui [have] » J’ai été là, j’ai fait ça « , il semble que ce niveau de respect soit juste par la fenêtre », a-t-il déclaré.