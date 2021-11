Membres de la distribution Made in Chelsea qui possèdent également des entreprises et des sociétés

À l’époque, Made in Chelsea était plein de riches dans la vingtaine avec des parents encore plus riches qui leur donnaient beaucoup d’argent et nous les avons vus se déchaîner et le dépenser. Et dans une certaine mesure, peu de choses ont changé. Mais, les membres de la distribution de Made in Chelsea sont devenus de plus en plus avertis en affaires au fil du temps – et beaucoup d’entre eux ont lancé leurs propres entreprises et empires. Ils ajoutent de l’argent neuf à de l’argent ancien, et en sont surchargés.

Des entreprises de confiserie aux brasseries et aux marques de maillots de bain aux empires alimentaires, elles couvrent tout un éventail d’industries différentes. Voici une liste complète des entreprises et des entreprises qui ont un membre de la distribution Made in Chelsea derrière elles.

Jamie Laing – Candy Chatons

Candy Kittens est sans doute la plus grande de toutes les sociétés détenues par un membre de la distribution Made in Chelsea. L’entreprise de bonbons végétaliens a été fondée par Jamie Laing et Ed Williams en 2012. Elle est maintenant stockée à Waitrose, Sainsbury’s, Morrisons, ASDA, Selfridges et Harrods pour n’en nommer que quelques-uns. La marque s’est également récemment rendue en Amérique et était auparavant évaluée à 10 millions de livres sterling, dans le but de valoir 50 millions de livres sterling avec des investissements et des ventes récents aux États-Unis.

Sophie Habboo – Gi-swim

Jamie et Habbs forment un couple un peu puissant, puisque Sophie Habboo a cofondé une entreprise de maillots de bain écologiques, appelée Gi-swim, avec ses sœurs. Tous les bikinis sont fabriqués à partir de plastique et de nylon recyclés, l’emballage est également recyclé et biodégradable et les pièces sont fabriquées à Bali par un fournisseur durable et éthique.

Louise Thompson – Pocket Sport et Trtle

Louise Thompson est devenue une femme d’affaires très prospère après avoir participé à la série. À l’heure actuelle, elle a deux entreprises, Pocket Sport et Trtle. Pocket Sport a été lancé en 2018 et vend des vêtements de sport haut de gamme, tandis que Trtle est un service d’abonnement à la santé et au fitness.

Trtle organise un « défi fort » de cinq semaines pour 59 £ qui vise à rendre les clients plus minces et en meilleure santé. Les séances de fitness sont actuellement dirigées par le fiancé de Louise, Ryan Libbey. Vous bénéficiez également de séances mentales, de plans de nutrition et de séminaires.

Melissa Tattam et Harry Baron – Ambiance The Label

Melissa et Harry sont tous deux directeurs de la marque de vêtements de détente Ambience The Label. La marque s’appelait à l’origine Ambience Vibes, mais a rapidement changé lorsqu’elle a été rincée pour avoir une marque qui s’appelait deux mots qui se traduisent effectivement par le même sens. La paire ne publie plus autant sur la marque, mais Instagram et le site Web fonctionnent toujours.

La marque serait premium et biologique, avec un don de chaque vente destiné au nettoyage du plastique océanique. L’année dernière, la société avait un capital total d’environ 36 500 £.

Verity Bowditch – Club de cuisine propre

Verity dirige sa propre entreprise alimentaire végétalienne, appelée Clean Kitchen Club. Elle est la co-fondatrice de la marque avec Mikey Pearce, qui a pour objectif d’introduire le végétal dans le grand public. La société possède des sites à Soho, Camden et un troisième à la centrale électrique de Battersea à venir l’année prochaine. La nourriture est également disponible sur Deliveroo et le menu comprend des éléments tels que des hamburgers, des saladiers, des wraps et des accompagnements.

Spencer Matthews – Clean Co

Spencer Matthews a vraiment fait volte-face après avoir été connu comme le bad-boy de Made in Chelsea. Il s’est maintenant installé avec des enfants et une marque à succès de boissons à faible teneur en alcool, appelée CleanCo, qui propose plusieurs alternatives au gin, à la tequila, à la vodka, au rhum et aux cocktails. Ils ont tous des pourcentages d’alcool très faibles à nuls, sont en meilleure santé, n’ont pas de sucre et ne promettent aucune gueule de bois. La marque est stockée dans les magasins Sainsbury’s, Morrisons et Dunnes et peut également être achetée sur son propre site Web.

Tiffany Watson – Trois six cinq

Tiffany est la fondatrice d’une marque d’accessoires végétaliens Three Six Five, qu’elle a lancée en 2017. La marque a été créée pour offrir une alternative de luxe au cuir et contient des pièces telles que des sacs, des blocs-notes et des étuis pour téléphone.

Fredrik Ferrier – GEIST

Fredrik Ferrier est le directeur de la société GEIST, un marchand d’art privé international et une collection. GEIST est un marchand d’art basé à Londres, spécialisé dans le contemporain moderne et d’après-guerre. La société a été fondée en 2011 en tant que galerie à Mayfair, basée sur Bruton Street puis Mount Street.

Harvey Armstrong – Prime Time Lager

Harvey possède une brasserie appelée Prime Time Lager. L’entreprise se décrit comme « la première lager au monde à faible teneur en calories et infusée de caféine. Né d’un amour de la bière et des bons moments. Il est répertorié comme PDG dans sa biographie Instagram et publie beaucoup sur la marque.

Kimberley Garner – Kimberley Londres

Depuis que Kimberley a quitté la série, elle travaille sur sa marque de maillots de bain – Kimberley London. Elle conçoit les pièces de luxe qui sont fabriquées au Royaume-Uni. À l’heure actuelle, l’entreprise vend des bikinis, des maillots de bain et des accessoires pour maillots de bain pour femmes. Le site Web indique qu’une gamme pour hommes sera bientôt disponible.

Proudlock – Serge DeNimes et QV Wine

Oliver Proudlock est un autre membre de la distribution Made in Chelsea qui est à l’origine de deux sociétés – Serge DeNimes et QV Wine. Serge DeNimes est une marque de bijoux unisexe haut de gamme avec 85 000 abonnés sur Instagram et est disponible sur ASOS, dans Selfridges et Wolf & Badger.

QV Wine signifie Quatre Vin, et a été lancé avec sa femme Emma Louise Connolly et deux de leurs amis. Il vend des vins bio de Provence. Le site Web décrit l’entreprise comme : « Créée par quatre amis passionnés par la nourriture, le vin et les bons moments. Non seulement Quatre Vin est pâle et délicieux, mais il est également issu de l’agriculture biologique, respectueux des végétaliens et fabriqué de manière durable dans un vignoble familial avec sept générations d’expérience au cœur de la Provence.

Rosie Fortescue – Bijoux Rosie Fortescue

Rosie Fortescue possède sa propre marque de bijoux, tout simplement appelée Rosie Fortescue Jewellery. Elle conçoit les pièces, qui sont actuellement vendues sur son site Internet et chez Harvey Nichols. Les collections sont toutes de couleurs vives et de designs audacieux, y compris une collection arc-en-ciel et pastel.

