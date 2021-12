Membres d’EXATLON 2022 Concurrents

Univision Qui sont les nouveaux prétendants à Exatlon États-Unis

Les fans d’EXATLON États-Unis mangent des fringales, après avoir su que le 11 janvier prochain sera la grande première de la soi-disant « Concurrence la plus féroce sur la planète », par Telemundo, et l’excitation est à la surface.

Et après que les noms des nouveaux membres de l’émission ont été révélés, qui mesureront la force et les compétences dans les différents circuits et les tests que demande la compétition, le public est impatient d’en savoir plus sur les athlètes qui donneront beaucoup à parler pendant les prochains mois.

Sachant cela, Telemundo a commencé à présenter les visages des candidats de l’émission de téléréalité, et cette fois, il a appris à cinq membres de l’équipe Contendientes, quatre d’entre eux du Mexique et un de Cuba, qui suscitent déjà de bons sentiments parmi les adeptes de le programme de la télé.

A travers une vidéo partagée sur le compte officiel d’EXATLON États-Unis sur Instagram, que nous joignons ici, l’émission présentait formellement trois femmes et deux messieurs, qui avec des styles différents, non seulement physiques mais aussi de personnalité, sont prêts à laisser l’âme et le cœur sur le terrain pour remporter le trophée de champion et champion et les 200 000 dollars de prix.

La première d’entre elles est la Mexicaine April García, 24 ans, pom-pom girl, gymnaste et étudiante en physiothérapie, connue comme joueuse de flag-football, qui a d’ailleurs impressionné par sa beauté.

La jeune femme a assuré que ce qu’elle aime le plus dans l’émission Telemundo, c’est qu’elle sera mise à l’épreuve, tout comme elle espère que la camaraderie dans les équipes brillera.

L’autre membre des candidats présentés était Emilio Lara, un Mexicain de 22 ans, qui étudie actuellement l’architecture à New York et qui était joueur de football universitaire, ainsi qu’un amateur de divers sports tels que la natation, le tennis, volley-ball et athlétisme.

Avec sa voix forte, beaucoup l’ont associé au bien-aimé Octavio Tavo González.

Le troisième était le Cubain Yoisel Barrios, 28 ans, qui combine son travail d’agent d’entretien de casino de Las Vegas avec ses passions pour le taekwondo et la musculation, ainsi que pour le CrossFit.

La Mexicaine Alicia Beltrán était la quatrième candidate publiée dans le clip, qui a expliqué à quel point la concentration dans la compétition était importante pour elle. Le joueur de 27 ans est entraîneur personnel et cycliste

Et la cinquième était la Mexicaine Lupita Gavilanes, qui attend avec impatience le début de la compétition pour se remettre en question émotionnellement et physiquement.

L’athlète de 25 ans, né à Fort Myers, en Floride, est un expert du CrossFit et un joueur de volleyball et de soccer.

Lors de la dernière édition, où Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont remporté la première place de la finale de la cinquième saison, les autres stars qui ont brillé de mille feux étaient la Colombienne Ana Parra, qui a dû quitter la compétition en demi-finale en raison d’un accident au visage. , et le cow-boy Kelvin Renteria, entre autres.

