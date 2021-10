Même à plus de 2 000 milliards de dollars, le stock de MSFT n’a toujours pas fini de croître

Bien que Microsoft (NASDAQ :MSFT) a une capitalisation boursière de 2 275 milliards de dollars, son énorme flux de trésorerie disponible (FCF) pourrait pousser sa valeur encore plus haut. En fait, mes calculs montrent que l’action MSFT pourrait se négocier entre 12,6% et 27% de plus. Sur la base de son cours de clôture de 302,75 $ le 14 octobre, cela place sa valeur entre 340,90 $ et 384,80 $ par action.

Mes prévisions sont basées à la fois sur les récents bénéfices de l’entreprise au quatrième trimestre et sur le FCF pour l’année se terminant le 30 juin, ainsi que sur les prévisions des analystes pour les deux prochaines années.

J’ai toujours été positif sur les actions MSFT dans mes articles précédents, surtout compte tenu de l’extrême rentabilité et de la hauteur de ses marges FCF. Avec la dernière publication des résultats de la société, il est évident que ces marges FCF élevées se poursuivront. Cela conduira à un prix cible plus élevé pour l’action MSFT.

Un FCF plus élevé conduit à un prix cible plus élevé

Pour l’année se terminant le 30 juin, Microsoft a produit 56 milliards de dollars en FCF, selon la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de la société. Sa page d’indicateurs montre que les flux de trésorerie liés aux opérations s’élevaient à 76,74 milliards de dollars pour l’année se terminant le 30 juin. Après déduction des dépenses d’investissement de 20,622 milliards de dollars, le flux de trésorerie disponible de Microsoft s’élevait à 56,118 milliards de dollars.

Cela représente 33,4% de ses 168,088 milliards de dollars de revenus pour l’année au 30 juin. Nous pouvons donc appliquer cela aux prévisions des analystes pour les deux prochaines années pour prévoir le futur FCF.

Par exemple, les analystes interrogés par Seeking Alpha estiment désormais que les revenus pour l’année jusqu’en juin 2022 seront de 191,74 milliards de dollars. Et pour l’année suivante, ils prévoient une augmentation de 12,88 % à 216,44 milliards de dollars.

Donc, si nous appliquons la marge FCF précédente de 33,4 % de Microsoft, nous pouvons estimer que le FCF atteindra 64,04 milliards de dollars en 2022 et 72,29 $ d’ici juin 2023.

Cela nous aidera à valoriser les actions MSFT à l’avenir.

Quelle est la valeur de l’action MSFT

J’ai montré dans des articles précédents que le rendement FCF moyen pour Microsoft est d’environ 2,5%. Par exemple, si nous divisons les 54,118 milliards de FCF de Microsoft réalisés l’année dernière par sa capitalisation boursière actuelle de 2,275 billions de dollars, le résultat est de 2,378%, pas loin d’un rendement de 2,5% FCF.

Par conséquent, si nous distribuons l’estimation 2022 FCF de 64 milliards de dollars de 2,5%, le résultat est une capitalisation boursière cible de 2,562 milliards de dollars. Cela représente un gain de 12,6 % par rapport à la valeur marchande d’aujourd’hui et implique un prix cible de 340,90 $ par action (comme je le suggère ci-dessus).

De plus, en utilisant l’estimation 2023 FCF de 72,29 milliards de dollars et en la divisant par 2,5%, on obtient une estimation de la valeur marchande de 2 892 milliards de dollars. C’est 27,1% de plus qu’aujourd’hui et implique un prix cible de 384,80 $ par action.

Pour simplifier les choses, attendez-vous à voir l’action MSFT augmenter de 13% à 27% au cours de la prochaine année. Cela place son prix cible à 384,80 $ ou 2,9 billions de dollars en valeur marchande. Cela est également cohérent avec ce que j’avais prévu dans le passé lorsque j’avais prédit que Microsoft atteindrait une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

Que faire avec les actions MSFT

Il s’agit d’un modèle très simple pour valoriser les actions Microsoft. Mais parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin, surtout avec une entreprise très rentable et prévisible comme Microsoft.

De plus, les analystes sell-side sont également très intéressés par les actions MSFT. Par exemple, TipRanks indique que 20 analystes ont un objectif de cours moyen de 339,25 $ par action. Cela représente une hausse potentielle de 12% pour le titre. C’est même inférieur à mon rendement minimum attendu de 12,6 % pour l’action l’année prochaine.

De même, 37 analystes interrogés par Seeking Alpha ont un objectif de cours moyen de 335,34 $ par action. C’est toujours inférieur à mon objectif de prix le plus bas de 340,90 $ pour l’action MSFT.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Par exemple, Yahoo! Finance indique qu’un certain nombre de ces analystes sont maintenant devenus positifs sur le titre. Beaucoup de ces analystes ont maintenu leurs cotes selon lesquelles l’action surperformera à l’avenir à la mi-septembre. lorsque l’entreprise a publié ses derniers résultats.

Microsoft publie ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre. Le moment est donc peut-être venu pour de nombreux investisseurs de prendre des positions initiales ou plus importantes sur les actions MSFT. Cela est dû au niveau extraordinairement élevé de génération de cash-flow libre de l’entreprise et à sa constance, comme je l’ai montré. Cela conduira probablement à un prix compris entre 341 $ et 385 $ au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l'article, directement ou indirectement.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.