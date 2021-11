Même Alan Shearer ne peut pas expliquer une signature de Newcastle United

Photo de Marc Atkins/.

S’exprimant sur The Overlap, Alan Shearer a discuté de la signature du record de Newcastle United, Joelinton.

Même le plus gentil fan de Newcastle au monde ne pourrait pas dire que Joelinton a prouvé son bon rapport qualité-prix. Le Brésilien a coûté 40 millions de livres sterling aux Magpies et il n’a marqué que six buts en championnat en 79 apparitions.

Shearer aime Newcastle plus que quiconque, mais même lui ne peut pas expliquer la décision des Magpies de dépenser autant pour l’ancien attaquant de Hoffenheim.

MAN UNITED « devrait nommer à nouveau David Moyes »

BridTV

6504

MAN UNITED « devrait nommer à nouveau David Moyes »

896844

896844

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit?

Shearer a parlé de la signature de Joelinton.

« J’espère que les nouveaux propriétaires auront récupéré l’argent qui a été dépensé – loin d’être suffisant, mais quand ils seront sortis, vous essayez de trouver 40 millions de livres sterling pour Joelinton? » dit Shearer.

« Comment faites-vous cela ? En fait, je suis parfois désolé pour Joelinton parce qu’il a reçu le maillot numéro neuf, qu’on lui a demandé de jouer avant-centre et de marquer des buts. Rien de tout cela n’est de sa faute. Ce n’est pas sa position. Je ne peux jamais critiquer son rythme de travail par rapport à ce qu’il essaie de faire.

« Il essaie toujours, il ne se cache jamais, mais ce n’est pas un buteur. Ce n’est pas un numéro neuf, et ce n’est pas un avant-centre, pourtant, on lui a demandé de faire tout ça ? Comment fonctionnez-vous cela?

« Je ne pense pas, c’est un accord que je n’ai jamais été en mesure d’examiner et d’expliquer et je ne pense pas que beaucoup de gens pourront le faire. »

Photo de Peter Powell – Piscine/.

Déconcertant

Shearer ne peut pas expliquer la signature de Joelinton, et, pour être honnête, nous non plus.

Il n’y a tout simplement aucun moyen de justifier de dépenser 40 millions de livres sterling pour un attaquant qui ne marque pas de buts.

Il n’éclairait pas la Bundesliga avec Hoffenheim, il n’a marqué que sept buts en 29 matches de championnat en Allemagne, tandis que ses deux périodes de prêt en Autriche étaient tout aussi décevantes.

Cela doit être considéré comme une mauvaise affaire de Newcastle.

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

Dans d’autres nouvelles, « Comment résolvez-vous cela?: Même Alan Shearer ne peut pas expliquer une signature de Newcastle United