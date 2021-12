Même après avoir doublé, le stock LCID a encore de la place pour croître

Dans mon précédent article sur Groupe lucide (NASDAQ :LCID) J’ai dit que le lancement du Lucid Air propulserait son stock vers le haut. L’action LCID a plus que doublé depuis lors, passant d’un prix inférieur à 20 $ à une ouverture le 3 décembre de 48,55 $. C’était une thèse assez simple car un lancement réussi aurait propulsé le stock vers le haut. Maintenant que le Lucid Air a été expédié et est sur le marché, le stock LCID peut-il maintenir cet élan haussier ? S’agit-il d’un événement d’actualité ?

À court terme, c’est presque impossible à prévoir. De nombreuses forces macroéconomiques sont à l’œuvre aujourd’hui sur le marché boursier. Des forces telles que les problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’inflation et les nouvelles variantes pèsent toujours dans l’esprit des investisseurs. Ces problèmes n’ont rien à voir avec les perspectives à long terme d’une entreprise. Pourtant, cela peut envoyer des actions à bêta élevé comme LCID s’écraser en un instant.

Cela rend les prévisions à court terme très difficiles. Je ne sais pas si le titre LCID peut maintenir sa tendance à la hausse à court terme. Cependant, les perspectives à long terme de Lucid Group sont toujours aussi prometteuses.

Le plus gros risque pour les actions LCID

J’ai déjà déclaré que je pensais que le plus grand risque pour les actions LCID était le risque d’exécution pour le Lucid Air. Après tout, c’était la toute première voiture que l’entreprise lancerait. D’un récit boursier, l’action LCID avait tout l’étoffe d’un important mouvement à la hausse. Mais tout dépendait de la réussite du lancement de Lucid Air.

Heureusement, ces inquiétudes ont été apaisées. Le groupe Lucid a annoncé la livraison du premier lot de l’édition Lucid Air Dream. Environ 520 clients ont reçu leur Lucid Air Dream Edition lors d’un événement exclusif organisé en Californie. L’événement consistait en un premier trajet depuis le siège social de la société dans la Silicon Valley à travers d’anciennes forêts de séquoias et le littoral emblématique de la Californie.

Dans une note, le PDG Peter Rawlinson a déclaré : « Lucid Air a vraiment été un travail d’amour pour moi-même et pour toute l’équipe Lucid. Si ce moment est significatif, il n’est aussi qu’un pas de plus sur notre chemin. Cela annonce l’ouverture de notre prochain chapitre, celui où nous allons mettre à l’échelle une expérience Lucid exceptionnelle pour un nombre croissant de clients dans le monde.

La société vise à commencer les livraisons de ses modèles Touring et Pure bas de gamme d’ici 2022. La nouvelle de ces livraisons pourrait être le catalyseur qui maintient l’élan du titre LCID.

Lucid Air est la voiture de l’année

Une autre victoire majeure pour l’entreprise est la voiture de l’année MotorTrend de Lucid Air pour 2022. Selon le communiqué de presse de l’entreprise, c’est la première fois qu’un produit initial d’une nouvelle marque automobile a remporté cette distinction. C’est en effet très impressionnant et témoigne du talent d’ingénieur du groupe Lucid.

Ce n’est pas une surprise pour moi que Lucid Air ait été récompensé pour ce prix compte tenu de la force des spécifications du véhicule. Le Lucid Air a une portée EPA estimée à 520 miles et plus de 1 100 chevaux. Ces spécifications placent la voiture au sommet de sa catégorie pour les véhicules électriques.

MotorTrend note les véhicules sur la base de six critères clés : efficacité, valeur, progrès dans la conception, excellence technique, sécurité et performance. Le Lucid Air a obtenu de bons résultats sur tous les critères. Il a également battu plusieurs véhicules de constructeurs établis tels que la Mercedes-Benz Classe S et la Porsche Taycan.

Gagner la voiture de l’année ne ferait qu’alimenter le battage médiatique et augmenter encore les perspectives du stock LCID.

À emporter pour les investisseurs sur l’action LCID

Le cours de l’action LCID a certainement eu une bonne course jusqu’à présent. Cependant, étant donné tous les facteurs en faveur de l’entreprise, il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas atteindre des sommets encore plus élevés. Il y a cependant un risque de recul, étant donné le chaos macroéconomique du marché. Les investisseurs peuvent considérer tout repli comme une opportunité d’achat d’actions LCID.

Souviens-toi que Tesla (NASDAQ :TSLA) est une entreprise de mille milliards de dollars. La capitalisation boursière actuelle de Lucid Group n’est que de 77,5 milliards de dollars. Par conséquent, les investisseurs seraient bien récompensés si Lucid pouvait atteindre ne serait-ce qu’une fraction du succès de Tesla.

