Même après la vaccination, 1 membre du personnel hospitalier sur 7 infecté par le COVID-19, révèle une étude

Pendant la période de l’étude, 113 des 123 employés au total de l’hôpital ont été vaccinés.

Dès que l’utilisation de la vaccination a été approuvée par les autorités indiennes, la première mesure a été de donner l’immunité aux travailleurs de la santé à travers le pays. La première phase de la campagne de vaccination a débuté le 16 janvier de cette année uniquement pour la vaccination de tous les travailleurs de la santé ainsi que d’autres travailleurs de première ligne. Cependant, quatre mois après la vaccination, des rapports de certains médecins à travers le pays ont fait surface, indiquant une infection parmi les travailleurs de la santé.

Une étude à petite échelle a été menée auprès de travailleurs de la santé dans un hôpital privé de Delhi où des infections «de rupture» ont été découvertes. L’incident a été enregistré à 13,3 pour cent, soit 1 sur 7 travailleurs de la santé, un rapport de l’IE citant une étude menée sur des travailleurs de la santé du centre d’excellence Fortis pour le diabète, les maladies métaboliques et l’endocrinologie. Le rapport a été publié dans la revue Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.

L’étude tournait autour de cas révolutionnaires. Pour être sûr, les cas révolutionnaires peuvent être définis comme ceux où des personnes sont infectées par le nouveau coronavirus même après avoir pris la vaccination COVID-19. Pendant ce temps, le ministère de la Santé de l’Union a souligné qu’il y a des cas où des cas de COVID-19 sont apparus après l’inoculation soit avec Covaxin ou Covishield, cependant, le nombre est resté faible.

Pendant la période de l’étude, 113 des 123 employés au total de l’hôpital ont été vaccinés. Le nombre comprend les médecins, les infirmières, le personnel paramédical, les nutritionnistes et les agents de maintenance. Environ 15 travailleurs parmi ceux-ci ont été trouvés symptomatiques d’infections au Covid-19, pas plus de quinze jours après l’administration de la deuxième dose.

Le Dr Anoop Misra, président de l’établissement de santé, a déclaré qu’à part un travailleur (qui a été hospitalisé), 14 travailleurs de la santé diagnostiqués avec une infection par rupture présentaient des symptômes bénins de Covid-19. Selon Misra, les domaines d’infections «révolutionnaires» nécessitent plus de recherche et de clarté, même s’ils devraient devenir un domaine de recherche de premier ordre pour les vaccinations.

Bien que les personnes symptomatiques présentent des symptômes bénins après la vaccination, une préoccupation majeure concerne les travailleurs de la santé, qui sont asymptomatiques. Ce sont les travailleurs de la santé asymptomatiques que l’on craint d’être porteurs du virus.

