Même après le plongeon, le stock NKLA est interdit jusqu’à preuve du contraire

Au cours des dernières années, et en particulier des 14 derniers mois environ, il a été primordial d’éviter les «biais d’ancrage». À l’heure actuelle, Nikola (NASDAQ:NKLA) offre un autre exemple du danger de ce biais.

En investissant, le biais d’ancrage se réfère à l’utilisation des prix passés comme marché pour les rendements futurs.

Cela peut être un problème dans les deux sens. Si une action a gagné rapidement, il est tentant de croire que «l’argent facile a été gagné» ou que l’action est «due» à un retrait. Ces dernières années, les investisseurs ont raté les grands gagnants de la croissance de cette façon.

Si un stock a chuté, cela semble «bon marché». Dans l’exemple de l’action NKLA, les investisseurs ont payé 35 $ l’action il y a moins de 6 mois. Alors, 11,50 $ par action est certainement une bonne affaire.

Mais il est important de se rappeler que le marché boursier est dynamique. Les prix sont constamment mis à jour en fonction de nouvelles informations.

Ce processus n’est pas parfait, bien sûr. En effet, cela crée la possibilité pour les investisseurs avisés de réaliser des rendements significatifs. Néanmoins, vous ne devez pas supposer que le prix en novembre était «correct». Vous ne devez pas non plus ignorer ce qui s’est passé depuis lors pour changer l’opinion collective du marché sur une action.

Pour NKLA, le biais d’ancrage est particulièrement dangereux car le cas le plus simple pour le titre est précisément qu’il s’échangeait autrefois beaucoup plus haut. En fait, lors d’une négociation enivrante avant sa fusion de-SPAC l’année dernière, ce qui est maintenant NKLA a dégagé 93 $.

Mais si vous ignorez ces transactions passées et regardez où en est Nikola maintenant, même 11,50 $ semble potentiellement trop.

Qu’est-ce que Nikola?

Nikola sera apparemment un fabricant de camions de classe 8 (communément appelés «semi-remorques») alimentés par des batteries ou des piles à hydrogène. Cet avenir a conduit à l’optimisme de l’année dernière à l’égard des actions NKLA. Ce modèle d’exploitation doit générer des rendements du stock à l’avenir.

La société fait certes des progrès vers cet objectif. Une usine en Allemagne détenue par une coentreprise fabrique des camions à batterie «bêta». La production à grande échelle devrait démarrer le mois prochain. L’usine de FCEV (véhicule électrique à pile à combustible) en Arizona est en construction.

Mais le modèle commercial de Nikola ne se limite pas à la fabrication de camions. Comme l’a souligné le rapport controversé sur les vendeurs à découvert de l’année dernière, Nikola n’a pas beaucoup de propriété intellectuelle. À la fin de 2020, la société ne disposait que de 20 brevets américains (bien qu’il y ait plus de demandes en cours).

Le plan ici était que Nikola soit principalement un assembleur, tout en créant un écosystème entier pour les camions FCEV – y compris l’infrastructure des stations de ravitaillement en hydrogène. Ce plan reste considérablement retardé.

Les partenaires pour financer la construction étaient censés arriver l’année dernière. Ils ne l’ont pas fait. Nikola a conclu un accord pour deux stations qui sous-tendent une route entre Phoenix et Los Angeles. Mais c’est tout.

Sans cette infrastructure, le modèle Nikola est en difficulté. L’un des principaux arguments de vente était que Nikola pouvait offrir une solution groupée aux semi-opérateurs. L’entreprise pourrait donc promettre un coût total de possession fixe.

Sans stations-service, cela ne fonctionne pas. Et puis Nikola n’est qu’un constructeur de camions défiant les mastodontes bien établis avec un avantage concurrentiel apparemment limité.

L’action NKLA va de l’avant

Même avec la capitalisation boursière de Nikola réduite à 4 milliards de dollars, ce n’est pas suffisant. Et un problème clé pour le stock NKLA est qu’il ne reste plus grand chose.

L’effort de camionnette qui a suscité l’optimisme l’an dernier a été annulé. Une énorme commande de camions à ordures a été annoncée en août et annulée en décembre. Nikola a affirmé que la commande entraînerait des «coûts imprévus». Il est difficile de comprendre pourquoi l’entreprise a vanté cette commande sans en comprendre les coûts.

Cela pose un autre problème: la crédibilité. Je sais que les vendeurs à découvert sont impopulaires en ce moment. Mais le rapport de l’année dernière sur Nikola avait la vérité.

La direction a nié autant en public en septembre. En février, la société a ensuite admis une série de déclarations inexactes. Cependant, il ne l’a pas fait publiquement. Il a enterré les admissions dans son rapport annuel.

J’ai déjà dit que le principal problème avec les actions NKLA est que Nikola n’est vraiment qu’une idée. L’entreprise ne détient pas de propriété intellectuelle innovante. Il n’a pas une avance particulièrement importante dans les véhicules électriques de classe 8. Les semi-finis électriques seront un grand marché; Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a simplement vu un moyen financièrement intelligent de s’attaquer à ce marché.

Ici en 2021, peu de choses ont changé. Nikola a fait des progrès, mais pas assez. C’est pourquoi le stock de NKLA a chuté. C’est aussi pourquoi les investisseurs en VE devraient toujours chercher ailleurs.

