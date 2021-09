Même après un mercato brutal, le Barça doit continuer à viser haut

Quel été.

Quelle époque pour être un fan de football après avoir été témoin des grandes chaises musicales des superstars.

Malheureusement, Barcelone n’a pas pu participer au jeu et a été obligé d’avaler une pilule de réalité après l’autre.

Il est temps de manger nos légumes. Ce n’est peut-être pas amusant, mais le plan est d’établir des habitudes saines à long terme.

Un retour au football, et loin de la cupidité galactique qui a corrompu une équipe de Barcelone qui était censée être plus qu’un club.

Quelles leçons avons-nous apprises en voyant Joan Laporta naviguer dans sa première fenêtre de transfert lors de son deuxième mandat en tant que président, et à quoi ressemble le succès cette saison?

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Sans Lionel Messi et Antoine Griezmann, il serait facile de réduire les attentes et de trouver des excuses pour une campagne sous-performante.

Mais c’est Barcelone, la Mecque du football mondial, et la pression sera de produire des résultats.

Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement, quitte à s’exposer à la déception.

En Ligue des champions, personne ne s’attendra à une course en profondeur, mais le vainqueur de l’année dernière, Chelsea, a donné un exemple peu pratique en montrant que dans un tournoi à élimination directe, l’équipe avec les meilleurs joueurs ne gagne pas toujours.

Ronald Koeman n’est peut-être pas aussi efficace sur le plan tactique que Thomas Tuchel, mais on s’attendra à ce qu’il fasse une solide performance sur la plus grande scène d’Europe.

Les managers comptent plus que jamais dans ces matchs. C’est sur quoi Unai Emery a bâti sa réputation, et pourquoi Pep Guardiola cherche désespérément à prouver qu’il peut déchiffrer le code dans une compétition qui le déconcerte depuis son départ de Barcelone.

Le véritable objectif cette saison, cependant, sera de gagner la Liga.

L’Atletico Madrid est le champion en titre, et il est maintenant plus profond et plus fort avec l’ajout d’Antoine Griezmann, qui est sur le point de reprendre là où il s’était arrêté sous la tutelle de Diego Simeone.

Barcelone doit embrasser l’esprit de l’outsider et se battre pour le titre malgré tout.

Le Real Madrid n’a pas pu débaucher Kylian Mbappe du PSG. La Liga n’est pas la puissance qu’elle était, perdant en particulier bon nombre des meilleurs joueurs et managers au profit de la Premier League.

Pour le vrai amateur de football, cependant, ce sera une véritable compétition en Espagne.

Séville, et peut-être même un concurrent surprise comme Valence, lanceront leurs cartes dans le ring.

C’est le jeu de n’importe quel homme. Mené par Memphis Depay, qui ne peut s’empêcher de marquer des buts et mon premier favori pour le Pichichi, Barcelone a une chance et devrait être tenu à un niveau élevé.

Photo de LLUIS GENE/. via .

Ce sont les attentes.

Toujours aussi haut car ce sera toujours comme ça au Camp Nou, mais comment l’équipe y arrivera-t-elle ?

Une approche pragmatique ? L’expérience de Sergio Busquets, Luuk de Jong ou Sergio Aguero vous sera-t-elle utile ?

Ronald Koeman le pense peut-être, mais s’il emprunte cette voie, il creusera sa propre tombe, sans aucune chance de laisser un quelconque héritage en tant que manager du club.

Le succès est dans le voyage, pas dans la destination. Un jeu à la fois.

Si Barcelone tombe, cela doit se produire pendant le combat et avec quelque chose à montrer.

Imaginez ne pas avoir de trophée, avoir compté sur des joueurs plus âgés qui pourraient sortir dès la fin de la saison, au lieu de donner des opportunités à Yusuf Demir, Riqui Puig, Nico Gonzalez et Alejandro Balde. Pour n’en nommer que quelques-uns.

Le moment est venu de leur donner confiance, de les laisser faire des erreurs dès le début et de les voir vous rendre le double avec une énergie de jeunesse et le désir de réussir dans le club le plus prestigieux du monde.

C’est une recette pour mettre le Barça sur la voie du succès à long terme, et le meilleur coup de l’équipe pour remporter l’argenterie cette saison.

Chaque joueur de la liste jouera un rôle, mais cela devrait être le début d’un nouveau chapitre, pas un retour dans le passé.

Photo de David Ramos/.

Ce sont les espoirs et les attentes d’un fan.

En fin de compte, le pouvoir de décision appartient à Ronald Koeman et à la façon dont il fait face à la pression de gérer une équipe affaiblie, mais toujours talentueuse et fière, dans des circonstances difficiles.

Joan Laporta a embrassé son rôle de président avec le courage de prendre des décisions difficiles, sans savoir quand ni si elles porteront leurs fruits.

Koeman doit faire la même chose et faire croire à ses joueurs qu’ils ont la capacité de rivaliser pour tout. Cela signifie donner la priorité à l’équipe et évaluer chaque ressource à sa disposition avec un regard neuf et objectif.

Avec des joueurs majeurs qui se remettent encore d’une blessure, les deux prochains mois seront un gros test. En fait, cela pourrait être tout le jeu de balle.

Barcelone réussira-t-il en Liga et gagnera-t-il du temps pour que la cavalerie arrive ?

Vont-ils venger l’insigne et tenir tête à une équipe impitoyable du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Vont-ils même sortir de la phase de groupes ?

À travers vents et marées, le monde du Barça doit être uni et tirer dans la même direction.

Les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les fans.

Nous avons tous un rôle à jouer.

Voyons ce que cette équipe peut faire.