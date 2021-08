Même Bitcoin, Ethereum, Cardano ne se rapprochent pas de Dogecoin en tant que moyen d’échange ⋆ Crypto new media

Publicité





Mark Cuban est l’un des rares milliardaires qui, comme Elon Musk, est optimiste sur Dogecoin. L’entrepreneur milliardaire qui, entre autres franchises, possède l’équipe de basket-ball professionnel de la NBA, les Dallas Mavericks, dans une interview avec le segment “Make It” de CNBC vendredi, a qualifié DOGE de concurrent “le plus fort” parmi les monnaies numériques pour une utilisation généralisée comme moyen d’échange .

En mars, les Dallas Mavericks, qui acceptent Bitcoin depuis 2019, ont également annoncé qu’ils avaient commencé à accepter Dogecoin de leurs fans pour l’achat de billets et de marchandises en ligne via Bitpay – un service de paiement par crypto-monnaie. Cette décision a été un énorme succès, car l’équipe a annoncé avoir reçu plus de 20 000 Doge lors de transactions peu de temps après l’annonce, selon Cuban, ce qui en fait le plus grand marchand Dogecoin.

Cuban est fermement convaincu que Dogecoin a le potentiel de trouver un cas d’utilisation en tant que monnaie d’échange largement utilisée, même s’il ne sait pas si suffisamment de gens le verront de cette façon. Il pense cependant que le fait que la pièce meme ait une «inflation déterministe», ce qui signifie que le montant de l’inflation est défini et qu’il n’y a aucune incertitude quant au montant créé et à son pourcentage d’inflation, pourrait lui permettre de devenir un mécanisme de paiement valide.

Le milliardaire a également révélé en mai qu’il possédait 3250 Doge, qu’il a acheté conjointement avec son fils de 11 ans, via un tweet.

La publicité offerte à Dogecoin par ses fervents partisans, en la personne d’Elon Musk et de Mark Cuban, a eu une forte influence sur la croissance de Dogecoin sur le marché des crypto-monnaies. Rappelons que les bouffonneries Twitter d’Elon Musk faisant la promotion de Dogecoin plus tôt cette année ont considérablement fait bouger le marché.

Graphique DOGEUSD par TradingView

DOGE a bénéficié du soutien d’Elon Musk dans une série de tweets qu’il a publiés au cours de l’année. Ses tweets ont non seulement sensibilisé les gens à la crypto-monnaie dans le monde, mais ont également encouragé les investisseurs à acheter plus de Dogecoins.

Le point culminant a été lorsque la valeur de Dogecoin a bondi de 20% après que Musk a révélé qu’il figurerait dans ses débuts d’hébergement “Saturday Night Live”, se faisant appeler le “Dogefather”. Cependant, peu de temps après le spectacle, il y a eu des ventes massives qui ont vu le prix de Doge plonger avec le reste du crypto-marché. Musk a également laissé entendre qu’il accepterait Doge chez SpaceX. Sa dernière référence à Dogecoin sur Twitter remonte à juillet, lorsqu’il a qualifié Dogecoin d’argent, et pas seulement de moyen de gagner de l’argent.

Dogecoin n’a cependant pas été en reste dans le rallye du marché de la cryptographie, car la pièce se négocie actuellement à environ 0,3 $, en hausse de 7,27% sur la journée et de 15,30% au cours des 7 derniers jours. Il est cependant loin de son sommet historique de 0,73 $ qu’il a atteint le 8 mai. Malgré la récente publicité et le rallye, le sentiment autour de Dogecoin est toujours mitigé, car les sceptiques pensent toujours que la pièce, qui a été créée comme une blague, ne durera pas sur le marché.