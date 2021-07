MÊME CNN est sceptique quant à savoir si Biden Bungling en Afghanistan est un cadeau aux talibans ⋆ 10z viral

Comme nous l’avons observé plus tôt cette semaine, l’exception qui prouve la règle du soutien servile de CNN à tout ce qui concerne Biden est la position étonnamment critique du réseau sur le retrait accéléré du président Biden de toutes les troupes de combat d’Afghanistan.

L’approche sceptique de CNN sur le sujet s’est poursuivie aujourd’hui, alors que la co-animatrice de New Day, Brianna Keilar, a donné au porte-parole du Pentagone, John Kirby, une assez bonne grille sur deux sujets liés à l’Afghanistan.

Keilar a d’abord contesté l’affirmation de Kirby selon laquelle les talibans contrôlent désormais 85 % du territoire afghan, demandant si c’était vrai. Kirby a reconnu « une détérioration de la situation sécuritaire », dans laquelle « les talibans continuent de s’emparer des centres de district ».

Mais lorsque Kirby a refusé « de quantifier ou de valider [the Taliban’s 85%] évaluation », a rétorqué Keilar : « Je pense qu’il est essentiel, cependant, que vous ne baissiez pas cela. Vous ne dites pas que les 85 % ici sont faux.

Aie!

Voici une partie de l’échange :

Remarque : Kirby a ajouté quelque chose qui semblerait absurde. Il a déclaré que la progression rapide des talibans est « une raison de plus. . . pour que les talibans viennent à la table des négociations. Biden pourrait espérer que les talibans négocieraient, mais quelle est la pression sur les insurgés pour négocier étant donné qu’ils ont été si rapidement capables de prendre de si gros morceaux du pays ?

Keilar s’est ensuite tourné vers l’affirmation de Biden d’hier selon laquelle il n’y aurait pas de moment de «chute de Saigon» [see photo below] dans lequel des personnes seraient soulevées du toit de l’ambassade des États-Unis à Kaboul. Elle a interrogé Kirby : « Comment peut-on [Biden] en être si sûr ?

La réponse de Kirby était moins que rassurante : « Nous ne pensons pas que la situation va évoluer là-dessus pour le moment. »

À l’heure actuelle??

Nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle CNN s’est séparé de manière inattendue de la ligne du parti Biden en ce qui concerne l’Afghanistan. On en prendra tant que ça dure, mais ne compterons pas sur la tendance qui s’étend à d’autres matières !

L’interrogatoire approfondi par Brianna Keilar de CNN du porte-parole du Pentagone John Kirby au sujet du retrait accéléré de Biden des troupes de combat d’Afghanistan a été parrainé en partie par Sleep Number, General Motors, les fabricants d’OnStar et Clear Choice.

Voici la transcription. Cliquez sur “développer” pour en savoir plus.

CNN

Nouveau jour

09/07/21

7h04

BRIANNA KEILAR : Pause pendant la nuit, les talibans revendiquent désormais le contrôle de 85 % du territoire afghan, alors que les combattants insurgés avancent à travers le pays

. . .

Parlons maintenant avec le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Monsieur, merci beaucoup d’être avec nous. Et pouvez-vous commenter cela. Les talibans disent qu’ils contrôlent désormais 85 % du territoire afghan. Est-ce vrai?

JOHN KIRBY : Eh bien, ce que nous avons vu, c’est une situation sécuritaire qui se dégrade sur le terrain, pas de doute là-dessus. Cette les talibans continuent de s’emparer des centres de district. Je ne suis pas en mesure de quantifier ou de valider leur — quelle est leur évaluation. Mais nous les voyons continuer à progresser dans les centres de district à travers le pays. Et c’est préoccupant.

Et c’est une raison de plus, comme le président l’a dit hier, que nous voulions voir une solution politique et mettre fin à ces combats. Et pour que les talibans viennent à la table des négociations et essayer de s’entendre sur un règlement qui soit bon pour le peuple afghan et pour la sécurité afghane à l’avenir.

. . .

KEILAR : Je pense qu’il est essentiel, cependant, que vous ne baissiez pas cela. Vous ne dites pas que les 85 p. 100 ici sont faux.

. . .

Il y a, il faut le noter, une petite force de forces américaines qui restera sur place afin de protéger les efforts diplomatiques américains, l’ambassade américaine à Kaboul là-bas.

Kirby : Exact.

KEILAR : Mais le président a déclaré hier, lorsqu’on lui a demandé si cela allait ressembler à la chute de Saigon, il a dit qu’il n’y aurait aucune circonstance où vous verrez des personnes soulevées du toit de l’ambassade à Kaboul. Comment peut-il en être si sûr ?

KIRBY : Nous ne pensons pas que la situation va évoluer vers cela en ce moment. Et je vous dirai que les forces que nous allons avoir dans le pays seront suffisamment robustes pour aider à défendre le travail de nos diplomates. Ce sera l’objectif.