Même CNN et les médias grand public allument Joe Biden – RedState ⋆ .

Si pendant un bref instant, il semble que l’histoire d’amour entre l’administration Biden et la plupart de nos médias traditionnels soit sur les rochers.

Salué comme le Returner of Norms, Joe Biden était censé être tout ce que Donald Trump n’était pas. Calme, serein, un homme avec un plan, clairsemé de tweets, progressiste, etc. Son administration était prédite par tous les grands médias comme une grande qui rendrait l’Amérique à nouveau rationnelle.

Mais les derniers jours ont prouvé que, même en tant qu’administration démocrate, vous pouvez toujours obtenir une couverture négative.

Le retrait d’Afghanistan a été un scénario de cauchemar absolu pour tout homme politique, mais pour le président et chef d’un parti politique, il semble que ce ne soit que le début. La couverture médiatique est absolument brutale. Vous savez que la semaine sera difficile lorsque vous obtiendrez vos propres comparaisons « Saigon » pour l’une de vos polices (et cela pourrait être un peu sous-estimé).

Jake Tapper, Savannah Guthrie, Brianna Keilar et Mika Brzezinski se sont tous impliqués dans la gestion de la crise en Afghanistan par l’administration Biden. Quand vous avez perdu les médias libéraux… pic.twitter.com/J6b7cKxMJ9 – Townhall.com (@townhallcom) 16 août 2021

C’est tellement dommage que CNN n’en ait absolument rien, d’un point de vue éditorial.

Citant l’ancien ambassadeur d’Obama en Afghanistan, Ryan Crocker, Tapper a ensuite soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de Biden à diriger l’Amérique. “Je me retrouve avec de graves questions dans mon esprit sur la capacité de Biden à diriger notre nation en tant que commandant en chef”, a-t-il lu. pic.twitter.com/n3W1eyNfPL – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 15 août 2021

Joe Biden fait face à une crise de compétence | Analyse de Chris Cillizza https://t.co/1uUBbTG1hN – CNN (@CNN) 16 août 2021

La page principale de CNN en ce moment est aussi brutale que possible pour Joe Biden. pic.twitter.com/neOCma9MNj – Josh Jordan (@NumbersMuncher) 17 août 2021

Or, de tous les réseaux qui ont clairement pris parti pendant l’ère Trump, c’est la volte-face de CNN en ce moment qui semble être la plus choquante. Le réseau qui a fait beaucoup d’éloges sur Biden depuis qu’il a pris ses fonctions n’est soudainement pas dans le coin du président.

Il semble probable que nous envisageons un changement éditorial, du moins pour le moment, chez CNN. Avec la fiabilité de Chris Cuomo effectivement mise à l’écart, il semble que la direction éditoriale soit presque faite pour Jake Tapper. Il est probablement l’un des animateurs les plus connus pour avoir travaillé sur des histoires de problèmes militaires et être un fervent partisan de l’armée américaine, et la débâcle absolue qu’est l’Afghanistan est l’un des problèmes qui pourraient et devraient vraiment lui apporter au premier rang du réseau.

AP Photo/Rahmat Gul

Nous sommes vraiment à un point où il y a tout simplement trop de chaos et de tragédie pour être ignorés. Les médias sociaux sont inondés d’histoires provenant du terrain en Afghanistan, les réseaux interrogent les anciens combattants sur leurs réactions, et les images et les vidéos qui affluent ne font que montrer au peuple américain à quel point c’est grave là-bas.

Et puis vous avez une réponse publique absolument désastreuse à la crise et à vos critiques. Cela montre à quel point vous n’étiez pas préparé, à quel point vos points de discussion sont paresseux et à quel point nous nous sommes éloignés de « L’argent s’arrête ici ».

Et, bien sûr, un partisan peut faire valoir que c’est la faute de Trump pour l’accord initial avec les talibans, mais l’exécutif actuel n’est pas lié par les accords verbaux de l’exécutif précédent si l’accord n’est pas soutenu par la loi – et Trump n’était pas . De plus, pour quelqu’un qui a fait valoir que Trump aurait dû assumer la responsabilité de COVID-19, de la fermeture économique, de l’émeute du 6 janvier et de tant d’autres problèmes, Biden n’accepte pas la responsabilité de ce que nous savons maintenant être un échec absolu de la politique de sa propre Maison Blanche.

Nous savons qu’il a ignoré les conseils des dirigeants militaires.

Nous savons qu’il n’a pas consulté nos alliés.

Nous savons qu’il a paralysé nos alliés lorsque nous nous sommes retirés.

Nous savons qu’il s’est caché au fur et à mesure que cela se déroulait.

C’est tout simplement trop, et même les médias les plus sympathiques ne peuvent l’ignorer, surtout quand la confiance dans leur institution est déjà si fragile. Peut-être que si leur propre cote d’approbation valait quelque chose, ils pourraient faire un meilleur travail pour soutenir le président qu’ils voulaient, mais ils ne peuvent pas se le permettre maintenant. Il se peut en fait qu’ils écoutent les notes plutôt que les échos de leur propre bulle et essaient de résoudre le problème.

Il y a des spéculations sur la capacité de Biden à diriger. Il n’y a pas non plus confiance en Kamala Harris pour pouvoir diriger un gouvernement. C’est la main que les démocrates se sont donnée, et tous les yeux sont ouverts maintenant parce que les médias ne peuvent tout simplement pas l’ignorer. C’est l’une des crises les plus embarrassantes de toute administration présidentielle, et il n’y a pas moyen d’y échapper.